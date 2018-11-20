Прогноз погоди на 21 листопада: буде холоднеча, але без опадів
Погода у середу, 21 листопада, в Україні буде холодною у більшості областей, але без опадів. Тільки на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні падатиме мокрий сніг. Температура ж повітря у середньому становитиме -2 – +3 градуси.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Антициклон скандинавського походження зробить нам завтра погоду переважно без опадів. Трохи зачепить вологою крайній Південь і політає сніг у західних областях, окрім Волині та Рівненщини", – зазначила експертка.
Вона попередила, що надвечір температура може впасти до -5 градусів.
У Києві ж погода буде навіть сонячною і без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +2 градусів, вночі – від -3 до -6 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 21 листопада, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – -1…+1
Івано-Франківськ – 0…-2
Тернопіль – 0…-2
Чернівці – 0…-2
Хмельницький – 0…-2
Луцьк – -1…+1
Рівне – 0…-2
Житомир – -1…+1
Вінниця – 0…-2
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – 0…-2
Чернігів – 0…+2
Суми – -1…+1
Полтава – 0…-2
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – -1…+1
В Українському гідрометцентрі також попередили про ожеледицю і сильні пориви вітру – до 5-10 м/с.