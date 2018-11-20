Погода у середу, 21 листопада, в Україні буде холодною у більшості областей, але без опадів. Тільки на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні падатиме мокрий сніг. Температура ж повітря у середньому становитиме -2 – +3 градуси.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Антициклон скандинавського походження зробить нам завтра погоду переважно без опадів. Трохи зачепить вологою крайній Південь і політає сніг у західних областях, окрім Волині та Рівненщини", – зазначила експертка.

Вона попередила, що надвечір температура може впасти до -5 градусів.

У Києві ж погода буде навіть сонячною і без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +2 градусів, вночі – від -3 до -6 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 21 листопада, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – 0…-2

Тернопіль – 0…-2

Чернівці – 0…-2

Хмельницький – 0…-2

Луцьк – -1…+1

Рівне – 0…-2

Житомир – -1…+1

Вінниця – 0…-2

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – 0…-2

Чернігів – 0…+2

Суми – -1…+1

Полтава – 0…-2

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – -1…+1

В Українському гідрометцентрі також попередили про ожеледицю і сильні пориви вітру – до 5-10 м/с.