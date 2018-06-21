Прогноз погоди на 22 червня: спека і грози розділять Україну
Погоду у більшій частині України у п'ятницю, 22 червня, визначатиме холодний атмосферний фронт. У більшій частині західних областей пронесуться дощі з грозами.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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За даними метеоролога, холодний атмосферний фронт суне в Україну з країн Балтики.
22 червня він зумовить дощі з грозами та суттєве похолодання у західних областях. Температура повітря подекуди знизиться одразу на 10 градусів.
Впродовж дня дощі охоплять північні області та більшу частину центральних. Спека втримається хіба на Сході та Півдні.
У Києві у п'ятницю буде спекотно – +28+30, але до дощів з грозами також варто готуватись.
Прогноз погоди на п'ятницю, 22 червня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +20…+22
Вінниця – +26…+28
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +30…+32
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +31…+33
Харків – +31…+33
Київ – +28…+30
Прогноз погоди в Україні на 22 червня