Прогноз погоди на 22 червня: спека і грози розділять Україну

Погоду у більшій частині України у п'ятницю, 22 червня, визначатиме холодний атмосферний фронт. У більшій частині західних областей пронесуться дощі з грозами.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: В Україну йде сильна негода зі зливами і градом: названо регіони

За даними метеоролога, холодний атмосферний фронт суне в Україну з країн Балтики.

22 червня він зумовить дощі з грозами та суттєве похолодання у західних областях. Температура повітря подекуди знизиться одразу на 10 градусів.

Впродовж дня дощі охоплять північні області та більшу частину центральних. Спека втримається хіба на Сході та Півдні.

У Києві у п'ятницю буде спекотно – +28+30, але до дощів з грозами також варто готуватись.

Прогноз погоди на п'ятницю, 22 червня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +20…+22

Вінниця – +26…+28

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +30…+32

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +31…+33

Харків – +31…+33

Київ – +28…+30



Прогноз погоди в Україні на 22 червня