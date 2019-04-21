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      Прогноз погоди на 22 квітня: сонячно, тепло, на Заході – дощитиме

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      Погода 22 квітня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 22 квітня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у понеділок, 22 квітня, буде по-весняному сонячною та теплою на всій території. Невеликі дощі можливі лише у західних областях.

      Тиждень перед Великоднем почнеться з гарної погоди, яка протримається аж до свята Пасхи. Загалом денна температура повітря в Україні у понеділок сягатиме позначок від +13 до +17 градусів тепла.

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      Найтепліша погода порадує жителів західних та північних областей. Там стовпчики термометрів піднімуться до +15...+17 градусів. Водночас, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та Чернівеччині пройдуть весняні дощі.

      Трішки холодніше буде у східних, центральних  та південних регіонах. Температура повітря сягне +13...+16 градусів, але весняне небо час-від-часу затягуватиме сірими хмарами. Проте, жодних опадів не передбачається.

      Водночас, вночі буде ще холодно. Стовпчики термометрів опустяться до +2+5 градусів тепла, а в Донецькій та Луганській областях до 0.

      У Києві в понеділок також буде весняна тепла погода без дощів – +15...+17 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 22 квітня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +14…+16

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +15…+17

      Суми – +14…+16

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +13…+15

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +14…+16

      Київ – +15…+17


      Прогноз погоди 22 квітня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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