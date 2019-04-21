Прогноз погоди на 22 квітня: сонячно, тепло, на Заході – дощитиме
Погода в Україні у понеділок, 22 квітня, буде по-весняному сонячною та теплою на всій території. Невеликі дощі можливі лише у західних областях.
Тиждень перед Великоднем почнеться з гарної погоди, яка протримається аж до свята Пасхи. Загалом денна температура повітря в Україні у понеділок сягатиме позначок від +13 до +17 градусів тепла.
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Найтепліша погода порадує жителів західних та північних областей. Там стовпчики термометрів піднімуться до +15...+17 градусів. Водночас, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та Чернівеччині пройдуть весняні дощі.
Трішки холодніше буде у східних, центральних та південних регіонах. Температура повітря сягне +13...+16 градусів, але весняне небо час-від-часу затягуватиме сірими хмарами. Проте, жодних опадів не передбачається.
Водночас, вночі буде ще холодно. Стовпчики термометрів опустяться до +2+5 градусів тепла, а в Донецькій та Луганській областях до 0.
У Києві в понеділок також буде весняна тепла погода без дощів – +15...+17 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 22 квітня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +14…+16
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +15…+17
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +15…+17
Прогноз погоди 22 квітня від Укргідрометцентру