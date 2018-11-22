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      Прогноз погоди на 23 листопада: буде холодно, проте без опадів

      3 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 23 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 23 листопада, буде прохолодною. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститись навіть до -10 градусів.

      Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Суху та прохолодну погоду, за її словами, забезпечить антициклон Constantin, який декілька днів пануватиме в Україні.

      Це означає, що суттєвих опадів не буде. На Лівобережжі, максимум, – збільшиться хмарність.Температура повітря очікується низькою. Найближчої ночі: -4...-10 градусів, вдень, 23 листопада, від 3 градусів морозу до 2 тепла,
      – повідомила фахівець.

      До слова, найтепліше буде на Закарпатті. Там повітря прогріється до + 7 градусів.

      На дорогах країни, крім південної частини та більшості північних областей, подекуди ожеледиця. В Карпатах вночі та вранці місцями туман.

      Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 23 листопада, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – -1…+1

      Чернівці – -1…+1

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – -1…+1

      Рівне – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – 0…-2

      Одеса – -1…+1

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – -1…+1

      Сімферополь – +1…+3

      Кропивницький – 0…-2

      Черкаси – 0…-2

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1… +1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…-2

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – 0…-2

      погода прогноз погоди листопад погода в Україні
      Прогноз погоди в Україні на 23 листопада від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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