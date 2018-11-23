Прогноз погоди 24 листопада: зимовий мороз не відступає, однак без опадів
Погода у суботу, 24 листопада, в Україні буде сухою – опадів очікувати не слід. Однак мороз не відступає, тому українцям слід готуватись до справжнього зимового холоду вночі.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Так, в суботу, 24 листопада, повітря вночі охолодиться до -4-11 градусів, вдень позначки термометра триматимуться на рівні 0,-4 градусів.
У суботу ще пануватиме над Україною антициклон, тому повсюди очікується суха погода,
– зазначає синоптик.
У Києві субота, 24 листопада, буде сухою й морозною. Вдень стовпчик термометра показуватиме -2-4 градуси, вночі він опуститься до -5-7 градусів.
Діденко попереджає, що така погода принесе суттєві стрибки атмосферного тиску.
Прогноз погоди на суботу, 24 листопада, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – -1…-3
Вінниця – -2…-4
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь –0…+2
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -2…-4
Суми – -2…-4
Полтава – -2… -4
Дніпро – -1…-3
Запоріжжя – 0…-2
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -2…-4
Харків – -2…-4
Київ – -2…-4
Прогноз погоди в Україні на 24 листопада від Укргідрометцентру