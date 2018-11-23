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      Прогноз погоди 24 листопада: зимовий мороз не відступає, однак без опадів

      77 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 24 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / Фото з відкритих джерел

      Погода у суботу, 24 листопада, в Україні буде сухою – опадів очікувати не слід. Однак мороз не відступає, тому українцям слід готуватись до справжнього зимового холоду вночі.

      Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Так, в суботу, 24 листопада, повітря вночі охолодиться до -4-11 градусів, вдень позначки термометра триматимуться на рівні 0,-4 градусів.

      У суботу ще пануватиме над Україною антициклон, тому повсюди очікується суха погода,
      – зазначає синоптик.

      У Києві субота, 24 листопада, буде сухою й морозною. Вдень стовпчик термометра показуватиме -2-4 градуси, вночі він опуститься до -5-7 градусів.

      Діденко попереджає, що така погода принесе суттєві стрибки атмосферного тиску.

      Прогноз погоди на суботу, 24 листопада, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – -1…+1

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – -1…-3

      Вінниця – -2…-4

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь –0…+2

      Кропивницький – -2…-4

      Черкаси – -2…-4

      Чернігів – -2…-4

      Суми – -2…-4

      Полтава – -2… -4

      Дніпро – -1…-3

      Запоріжжя – 0…-2

      Донецьк – -1…-3

      Луганськ – -2…-4

      Харків – -2…-4

      Київ – -2…-4

      Прогноз погоди в Україні
      Прогноз погоди в Україні на 24 листопада від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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