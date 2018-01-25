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Прогноз погоди на 25 січня: в Україну йде антициклон

06:36, сьогодні 1592
Прогноз погоди на 25 січня
Прогноз погоди на 25 січня / nv.ua

25 січня в Україні буде "класична зимова погода" – ясно та морозно. Тільки на сході буде сніжно, але вже наступного дня, 26 січня, опади теж покинуть цей регіон.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, так погоду спричинив антициклон "Крістіан".

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Так, середня температура повітря вночі коливатиметься в межах -8…-14, місцями сягатиме і -20 градусів. Вдень 25 січня температура підніметься до -4…-9, а на Сумщині, Харківщині, Луганщині -8…-12 градусів.

Найтепліше 25 січня буде у західних областях – вночі -3…-10, вдень – від -4 морозу до +2 градусів тепла!

У Києві 25 січня сухо та малохмарно, але буде морозно. Найближчої ночі -14…-17 градусів, вдень у четвер -6…-8 градусів.

Прогноз погоди на середу, 24 січня, у містах України:

Ужгород – 0…-2

Львів – 0…-2

Івано-Франківськ – -2…-4

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -1…-3

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -2…-4

Вінниця – -3…-5

Одеса – -2…-4

Миколаїв – -2…-4

Херсон – -3…-5

Сімферополь – -3…-5

Кропивницький – -6…-8

Черкаси – -6…-8

Чернігів – -5…-7

Суми – -8…-10

Полтава – -7…-9

Дніпро – -6…-8

Запоріжжя – -3…-5

Донецьк – -7…-9

Луганськ – -8…-10

Харків – -7…-9

Київ – -3…-5

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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