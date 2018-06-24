Прогноз погоди на 25 червня: на заході та півночі дощитиме, на сході – сухо і тепло

Погода в Україні у понеділок, 25 червня, на заході та півночі України буде холодною і дощовою, а схід і південь потішить сонечком і теплом.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"На Заході України триватиме домінування прохолодної, а вночі й холодної погоди: мінімально +6 – +12, у Карпатах +2 – +6 градусів, максимально +18 – +23 градуси, у Карпатах +12 – +17 градусів", – зазначила фахівець.

За словами Діденко на Півночі є ймовірність невеликих дощів,потепліє до +23 – +26 градусів, хіба в північних районах Чернігівщини +21 – +24 градуси.

На Сході - без опадів, без тридцяток, +25 – +29 градусів. Центральна частина трохи розділиться - на Вінниччині +23, у Дніпрі та районах +28. Загалом очікується +24 – +27 градусів, без опадів. Південна частина - ідеальна погода, сонячно, сухо, тепло, без кусючої спеки, +25 – +29 градусів,

– додала вона.

У Києві, за словами Діденко, протягом дня передбачається +23 – +24 градуси, є ймовірність дощу, але без перебільшення, періодично та локально.

Прогноз погоди на неділю, 25 червня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +20…+21

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +19…+21

Рівне – +20…+22

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +22…+27

Миколаїв – +22…+27

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +22…+14

Суми – +23…+25

Полтава – +23…+25

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +25…+27

Харків – +24…+26

Київ – +23…+25

За інформацією Українського гідрометцентру, 25 червня дощитиме на заході і півночі, сухо та сонячно буде на півдні та сході, а також частково у центральних областях.



Прогноз погоди в Україні на 23 червня від Укргідрометцентру