15:25
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
19°C 10°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Прогноз погоди на 25 червня: на заході та півночі дощитиме, на сході – сухо і тепло

40 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 25 червня
Прогноз погоди в Україні на 25 червня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у понеділок, 25 червня, на заході та півночі України буде холодною і дощовою, а схід і південь потішить сонечком і теплом.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: У Барнаулі – режим надзвичайної ситуації через потужний ураган: вражаючі фото бурі

"На Заході України триватиме домінування прохолодної, а вночі й холодної погоди: мінімально +6 +12, у Карпатах +2 +6 градусів, максимально +18 +23 градуси, у Карпатах +12 +17 градусів", – зазначила фахівець.

За словами Діденко на Півночі є ймовірність невеликих дощів,потепліє до +23 +26 градусів, хіба в північних районах Чернігівщини +21 – +24 градуси.

На Сході - без опадів, без тридцяток, +25 – +29 градусів. Центральна частина трохи розділиться - на Вінниччині +23, у Дніпрі та районах +28. Загалом очікується +24 – +27 градусів, без опадів. Південна частина - ідеальна погода, сонячно, сухо, тепло, без кусючої спеки, +25 – +29 градусів,
– додала вона.

У Києві, за словами Діденко, протягом дня передбачається +23 – +24 градуси, є ймовірність дощу, але без перебільшення, періодично та локально.

Прогноз погоди на неділю, 25 червня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +20…+21

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +19…+21

Рівне – +20…+22

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +22…+27

Миколаїв – +22…+27

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +22…+14

Суми – +23…+25

Полтава – +23…+25

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +25…+27

Харків – +24…+26

Київ – +23…+25

За інформацією Українського гідрометцентру, 25 червня дощитиме на заході і півночі, сухо та сонячно буде на півдні та сході, а також частково у центральних областях.

Прогноз погоди в Україні на 25 червня від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на 23 червня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
сьогодні, 13:02 Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
3882
10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
сьогодні, 12:00 10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
Блог Медіа 2819
Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
сьогодні, 10:00 Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
Віталій Дейнега 1088
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сьогодні, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 954
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 червня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 16902
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук