Прогноз погоди на 25 червня: на заході та півночі дощитиме, на сході – сухо і тепло
Погода в Україні у понеділок, 25 червня, на заході та півночі України буде холодною і дощовою, а схід і південь потішить сонечком і теплом.
Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"На Заході України триватиме домінування прохолодної, а вночі й холодної погоди: мінімально +6 – +12, у Карпатах +2 – +6 градусів, максимально +18 – +23 градуси, у Карпатах +12 – +17 градусів", – зазначила фахівець.
За словами Діденко на Півночі є ймовірність невеликих дощів,потепліє до +23 – +26 градусів, хіба в північних районах Чернігівщини +21 – +24 градуси.
На Сході - без опадів, без тридцяток, +25 – +29 градусів. Центральна частина трохи розділиться - на Вінниччині +23, у Дніпрі та районах +28. Загалом очікується +24 – +27 градусів, без опадів. Південна частина - ідеальна погода, сонячно, сухо, тепло, без кусючої спеки, +25 – +29 градусів,
– додала вона.
У Києві, за словами Діденко, протягом дня передбачається +23 – +24 градуси, є ймовірність дощу, але без перебільшення, періодично та локально.
Прогноз погоди на неділю, 25 червня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +20…+21
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +19…+21
Рівне – +20…+22
Житомир – +21…+23
Вінниця – +21…+23
Одеса – +22…+27
Миколаїв – +22…+27
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +22…+14
Суми – +23…+25
Полтава – +23…+25
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +25…+27
Харків – +24…+26
Київ – +23…+25
За інформацією Українського гідрометцентру, 25 червня дощитиме на заході і півночі, сухо та сонячно буде на півдні та сході, а також частково у центральних областях.
Прогноз погоди в Україні на 23 червня від Укргідрометцентру