Прогноз погоди на 25 квітня: в Україні буде по-літньому тепло
Погода в Україні у четвер, 25 квітня буде сонячною у більшості областей та по-літньому теплою. Дощити може тільки в західних регіонах.
Температура повітря вдень у середньому досягне +20+26 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Щодо опадів, то дощу варто чекати у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях.
На узбережжях морів температура повітря сягатиме +16+19 градусів. На Правобережжі очікується поривчастий сильний вітер.
Погода у Києві в четвер буде сонячною та теплою. Температура повітря впродовж дня –+20+23 градуси.
Одягайте світлу одежу, беріть на носа темні окуляри, погода сприятиме праці, прогулянкам і пробудженню громадянських почуттів,
– зауважила синоптик.
Прогноз погоди на четвер, 25 квітня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +22…+24
Вінниця – +21…+23
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +21…+23
Суми – +22…+24
Полтава – +22…+24
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +21…+23