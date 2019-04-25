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      Прогноз погоди на 25 квітня: в Україну прийде спека і дощі

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      Погода 25 квітня 2019 Україна - синоптик обіцяє спеку і дощі
      Прогноз погоди на 26 квітня в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 26 квітня буде спекотною, адже температура повітря підніметься до +27 градусів. Водночас, поки жителів центральної частини тішитиме весняне сонце, Захід і Схід накриють дощі.

      У передвеликодню п'ятницю в Україну прийдуть затяжні опади, які затримаються на кілька днів у західних областях. Загалом денна температура повітря 26 квітня сягатиме позначок від +17 до +27 градусів тепла.

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      Найтепліша погода порадує жителів західних областей. Там стовпчики термометрів покажуть до +23...+27 градусів. Проте, і вдень, і вночі на Заході буде падати дощ.

      Трішки холодніше буде у східних, центральних та північних областях. Температура повітря сягне +21...+25 градусів, але весняне небо час-від-часу затягуватиме сірими хмарами. Загалом, сильних опадів не передбачається, лише на Харківщині, Луганщині та Донеччині можливі короткочасні дощі.

      Найхолодніше буде на півдні – +17+21 градус тепла, але весь день світитиме сонце.

      Нарешті Україну покинуть заморозки, а нічні температури рішуче перейдуть у позначку +. Подекуди у темну пору потепліє до +10+12 градусів.

      У Києві в п'ятницю також буде весняна тепла погода без дощів – +22...+24 градуси.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 26 квітня, у містах України:

      Ужгород – +25…+27

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +23…+25

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +23…+25

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +19…+21

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +21…+23

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +23…+25

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +21…+23

      Луганськ – +22…+24

      Харків – +22…+24

      Київ – +22…+24


      Прогноз погоди на 26 квітня в Україні

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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