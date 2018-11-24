Погода в Україні у неділю, 25 листопада, ще не дошкулятиме морозами. Однак до західних, північних та центральних областей прийдуть дощі і мокрий сніг, сухо буде лише на Сході та Півдні.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Так, середня температура по Україні коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. На Заході повітря прогріється до+5+7 градусів, а на Півдні – до +5+9 градусів.

У неділю до нас прийде атмосферний фронт. Тому 25 листопада на Заході, Півночі та подекуди в центральних областях пройдуть мокрий сніг та дощ, ускладниться ситуація на дорогах,

– зазначає синоптик.

У Києві в неділю, 25 листопада, обіцяють мокрий сніг, що перейде у дощ. Вдень стовпчик повітря прогріється до 2 градусів тепла.

Прогноз погоди на неділю, 25 листопада, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +5…+7

Рівне – +3…+5

Житомир – +1…+3

Вінниця – +1…+3

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – -1…+1

Полтава – 0… +2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – 0…+2



Прогноз погоди в Україні на 25 листопада від Укргідрометцентру