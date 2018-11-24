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      Прогноз погоди на 25 листопада: на Україну насуваються дощі з мокрим снігом

      171 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 25 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 25 листопада, ще не дошкулятиме морозами. Однак до західних, північних та центральних областей прийдуть дощі і мокрий сніг, сухо буде лише на Сході та Півдні.

      Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Так, середня температура по Україні коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. На Заході повітря прогріється до+5+7 градусів, а на Півдні – до +5+9 градусів.

      У неділю до нас прийде атмосферний фронт. Тому 25 листопада на Заході, Півночі та подекуди в центральних областях пройдуть мокрий сніг та дощ, ускладниться ситуація на дорогах,
      – зазначає синоптик.

      У Києві в неділю, 25 листопада, обіцяють мокрий сніг, що перейде у дощ. Вдень стовпчик повітря прогріється до 2 градусів тепла.

      Прогноз погоди на неділю, 25 листопада, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – -1…+1

      Полтава – 0… +2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – 0…+2

      Прогноз погоди 25 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 25 листопада від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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