Прогноз погоди на 25 січня: в Україні посилиться мороз, сніжитиме лише на Заході
Погода в Україні у п'ятницю, 25 січня, буде прохолодною та морозною, проте на узбережжях Чорного і Азовського морів утримаються температурні показники із "плюсовою" відміткою. Опади синоптики передбачають лише у західних регіонах, а також – на Одещині.
Посиленню морозу сприятиме прихід на територію України антициклону, передає український синоптик Наталка Діденко.
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Вдень -7...-12 градусів. На Півдні вдень все навпаки: 0...+5 градусів. Контрасти в нас – ого! Сніг йтиме переважно на Заході,
– зазначає Діденко.
Так, найхолодніше у п'ятницю, 25 січня, буде на Сумщині, там денна температура опуститься до 8...10 градусів із позначкою "мінус".
Найтепліше, своєю чергою, буде у Криму. Там стовпчики термометрів піднімуться до +8...+10 градусів.
Невеликі опади у вигляді снігу синоптики обіцяють протягом усього дня у західних регіонах. Також сніг із дощем можливий на Одещині.
На дорогах, окрім південних областей, місцями ожеледиця.
Вітер буде північно-східним, 7 – 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на п'ятницю, 25 січня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – -3…-5
Івано-Франківськ – -3…-5
Тернопіль – -4…-6
Чернівці – -4…-6
Хмельницький – -4…-6
Луцьк – -3…-5
Рівне – -3…-5
Житомир – -6…-8
Вінниця – -3…-5
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – -3…-5
Черкаси – -6…-8
Чернігів – -7…-9
Суми – -8…-10
Полтава – -6…-8
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…-3
Харків – -6…-8
Київ – -7…-9
Прогноз погоди на п'ятницю, 25 січня, від Укргідрометцентру