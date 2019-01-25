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      Прогноз погоди на 25 січня: в Україні посилиться мороз, сніжитиме лише на Заході

      2300 Читать новость на русском
      Погода 25 січня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 25 січня / 24 канал

      Погода в Україні у п'ятницю, 25 січня, буде прохолодною та морозною, проте на узбережжях Чорного і Азовського морів утримаються температурні показники із "плюсовою" відміткою. Опади синоптики передбачають лише у західних регіонах, а також – на Одещині.

      Посиленню морозу сприятиме прихід на територію України антициклону, передає український синоптик Наталка Діденко.

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      Вдень -7...-12 градусів. На Півдні вдень все навпаки: 0...+5 градусів. Контрасти в нас – ого! Сніг йтиме переважно на Заході,
      – зазначає Діденко.

      Так, найхолодніше у п'ятницю, 25 січня, буде на Сумщині, там денна температура опуститься до 8...10 градусів із позначкою "мінус".

      Найтепліше, своєю чергою, буде у Криму. Там стовпчики термометрів піднімуться до +8...+10 градусів.

      Невеликі опади у вигляді снігу синоптики обіцяють протягом усього дня у західних регіонах. Також сніг із дощем можливий на Одещині.

      На дорогах, окрім південних областей, місцями ожеледиця.

      Вітер буде північно-східним, 7 – 12 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 25 січня, у містах України:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – -3…-5

      Івано-Франківськ – -3…-5

      Тернопіль – -4…-6

      Чернівці – -4…-6

      Хмельницький – -4…-6

      Луцьк – -3…-5

      Рівне – -3…-5

      Житомир – -6…-8

      Вінниця – -3…-5

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – +1…+3

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – -3…-5

      Черкаси – -6…-8

      Чернігів – -7…-9

      Суми – -8…-10

      Полтава – -6…-8

      Дніпро – -3…-5

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – -1…-3

      Харків – -6…-8

      Київ – -7…-9

      погода січень прогноз погоди на 25 січня
      Прогноз погоди на п'ятницю, 25 січня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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