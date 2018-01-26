Прогноз погоди на 26 січня: вночі до -25 градусів в центрі, вдень до +3 градусів на заході і сонячно

Погода в Україні у п’ятницю, 26 січня, буде доволі холодною на півночі, сході та в центрі України. Попри це в усіх областях переважатиме суха, малохмарна, навіть сонячна погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її даними, ніч на 26 січня буде доволі морозною.

"Найближчої ночі -12...-19 градусів, місцями на Сході, Півночі та у Центрі -20...-25 градусів. На Півдні вночі -10...-14 градусів. А ось найтеплішою очікується ніч у західних областях, -2...-8 градусів морозу", – зазначила Наталка Діденко.

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Найтепліше 26 січня в Україні буде на заході країни. Тут очікується від -3 до +2 градусів, на Закарпатті – до +6 градусів. У той час як на більшості території -5…-10 градусів, на сході та північному сході до -12 градусів.

Така холоднеча протримається до п'ятниці. З суботи, 27 січня, розпочнеться зрушення у бік потепління В Україні 28 січня очікується суттєве підвищення температури повітря, зазначила синоптик.

Прогноз погоди на п’ятницю, 26 січня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – 0…-2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – -2…-4

Вінниця – -2…-4

Одеса – -2…-4

Миколаїв – -2…-4

Херсон – -2…-4

Сімферополь – -2…-4

Кропивницький – -5…-7

Черкаси – -6…-8

Чернігів – -4…-6

Суми – -6…-8

Полтава – -6…-8

Дніпро – -4…-6

Запоріжжя – -2…-4

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -3…-5

Харків – -5…-7

Київ – -1…-3