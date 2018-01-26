08:32
26 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пікантні вподобання Путіна. Українці підступно атакують Кремль
Вєсті Кремля
22:52, 25 січня
Вєсті. UA. Золота стратегія чиновників. Кива перевтілився в тюленя
Вєсті.UA
21:25, 25 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Прогноз погоди на 26 січня: вночі до -25 градусів в центрі, вдень до +3 градусів на заході і сонячно

06:30, сьогодні 2959 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 26 січня
Прогноз погоди на 26 січня

Погода в Україні у п’ятницю, 26 січня, буде доволі холодною на півночі, сході та в центрі України. Попри це в усіх областях переважатиме суха, малохмарна, навіть сонячна погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її даними, ніч на 26 січня буде доволі морозною.

"Найближчої ночі -12...-19 градусів, місцями на Сході, Півночі та у Центрі -20...-25 градусів. На Півдні вночі -10...-14 градусів. А ось найтеплішою очікується ніч у західних областях, -2...-8 градусів морозу", – зазначила Наталка Діденко.

Читайте також: У Черкасах люди знайшли спосіб, як з користю подолати наслідки негоди

Найтепліше 26 січня в Україні буде на заході країни. Тут очікується від -3 до +2 градусів, на Закарпатті – до +6 градусів. У той час як на більшості території -5…-10 градусів, на сході та північному сході до -12 градусів.

Така холоднеча протримається до п'ятниці. З суботи, 27 січня, розпочнеться зрушення у бік потепління В Україні 28 січня очікується суттєве підвищення температури повітря, зазначила синоптик.

Прогноз погоди на п’ятницю, 26 січня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – 0…-2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – -2…-4

Вінниця – -2…-4

Одеса – -2…-4

Миколаїв – -2…-4

Херсон – -2…-4

Сімферополь – -2…-4

Кропивницький – -5…-7

Черкаси – -6…-8

Чернігів – -4…-6

Суми – -6…-8

Полтава – -6…-8

Дніпро – -4…-6

Запоріжжя – -2…-4

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -3…-5

Харків – -5…-7

Київ – -1…-3

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Порошенко перейняв модель управління Путіна
25 січня, 23:00 Як Порошенко перейняв модель управління Путіна
Сергій Лещенко 930
Що для вас є нетрадиційним шлюбом – одностатеві стосунки такі ж традиційні, як і гетеросексуальні
25 січня, 22:01 Що для вас є нетрадиційним шлюбом – одностатеві стосунки такі ж традиційні, як і гетеросексуальні
Ольга Бродська 867
Пресс-офицер: Террористы всегда попадают в туалет. Карма у них такая
25 січня, 21:02 Пресс-офицер: Террористы всегда попадают в туалет. Карма у них такая
Євгенія Мазур 1386
Право на родину: як навчитися батьківству і чому це важливо
25 січня, 20:01 Право на родину: як навчитися батьківству і чому це важливо
Яніна Ткачук 3317
Оскар-2018: що треба знати про фільми, які претендують на головну нагороду
25 січня, 19:00 Оскар-2018: що треба знати про фільми, які претендують на головну нагороду
Олена Булан 1242
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
У Костянтинівці на Донеччині прогримів вибух: у багатоповерхівці вибило вікна
 11 листопада 2017 , 22:48
Гройсман: у фермерів більше не відбиратимуть землю
 9 серпня 2017 , 19:09
Курс валют на 26 січня: євро б'є новий антирекорд
 сьогодні , 08:30
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук