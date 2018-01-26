Прогноз погоди на 26 січня: вночі до -25 градусів в центрі, вдень до +3 градусів на заході і сонячно
Погода в Україні у п’ятницю, 26 січня, буде доволі холодною на півночі, сході та в центрі України. Попри це в усіх областях переважатиме суха, малохмарна, навіть сонячна погода.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її даними, ніч на 26 січня буде доволі морозною.
"Найближчої ночі -12...-19 градусів, місцями на Сході, Півночі та у Центрі -20...-25 градусів. На Півдні вночі -10...-14 градусів. А ось найтеплішою очікується ніч у західних областях, -2...-8 градусів морозу", – зазначила Наталка Діденко.
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Найтепліше 26 січня в Україні буде на заході країни. Тут очікується від -3 до +2 градусів, на Закарпатті – до +6 градусів. У той час як на більшості території -5…-10 градусів, на сході та північному сході до -12 градусів.
Така холоднеча протримається до п'ятниці. З суботи, 27 січня, розпочнеться зрушення у бік потепління В Україні 28 січня очікується суттєве підвищення температури повітря, зазначила синоптик.
Прогноз погоди на п’ятницю, 26 січня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – 0…-2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – -2…-4
Вінниця – -2…-4
Одеса – -2…-4
Миколаїв – -2…-4
Херсон – -2…-4
Сімферополь – -2…-4
Кропивницький – -5…-7
Черкаси – -6…-8
Чернігів – -4…-6
Суми – -6…-8
Полтава – -6…-8
Дніпро – -4…-6
Запоріжжя – -2…-4
Донецьк – -3…-5
Луганськ – -3…-5
Харків – -5…-7
Київ – -1…-3