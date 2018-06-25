Прогноз погоди на 26 червня: в Україну поступово повертається спека, прохолодно – лише на заході
Погода в Україні у вівторок, 26 червня, буде теплою та сонячною майже по всій території. У західних регіонах ще буде прохолодно, там слід очікувати дощі.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Через циклонічний вплив з півночі на Заході очікуються дощі, які поширяться на Житомирщину та Вінниччину. І ще трохи подощить в районі Приазов'я. Більшість областей побудуть у вівторок у сухому повітрі,
– зазначає метеоролог.
За словами Діденко, температура повітря поступово підвищуватиметься після похолодання, тому протягом дня по всій території України термометри досягнуть позначки у +24...+27 градусів.
У східних та південних областях буде навіть спекотно: +25...+30 градусів.
Проте на заході ще буде свіжувато, +19...+24 градуси, а в Карпатах взагалі прохолодно – +11...+18 градусів.
У Києві у вівторок, 26 червня, температура повітря прогріється до +25, без істотних опадів.
Прогноз погоди на вівторок, 26 червня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +24…+26
Вінниця – +24…+26
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +29…+31
Харків – +26…+28
Київ – +23…+25
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 26 червня, від Укргідрометцентру