Прогноз погоди на 26 листопада: в Україні оголосили штормове попередження, пройде сніг із дощем
Погода в Україні у понеділок, 26 листопада, буде прохолодною. Окрім цього, сніжитиме та дощитиме у всіх регіонах. Найтепліше буде у центральних та південних областях, а найхолодніше – у західних.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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26 листопада опади поширяться на більшість областей – мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу. Тому на дорогах буде казна-що,
– зазначила фахівець.
Максимальні температурні позначки потішать жителів Криму – +9...+11 градусів. Найхолодніше буде у західних регіонах. Там стовпчики термометрів піднімуться до -2...0 градусів.
Додамо, що на 26 листопада в Україні оголошене штормове попередження. Так, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов.
Там падатиме сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг, на дорогах – ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.
У Києві 26 листопада обіцяють мокрий сніг із дощем з переходом у мряку. Повітря прогріється до -1...+1 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 26 листопада, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – 0…-2
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1… +1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на понеділок, 26 листопада, від Укргідрометцентру