Погода в Україні у понеділок, 26 листопада, буде прохолодною. Окрім цього, сніжитиме та дощитиме у всіх регіонах. Найтепліше буде у центральних та південних областях, а найхолодніше – у західних.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Надзвичайники попередили про сильні снігопади та ожеледь на більшості території України

26 листопада опади поширяться на більшість областей – мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу. Тому на дорогах буде казна-що,

– зазначила фахівець.

Максимальні температурні позначки потішать жителів Криму – +9...+11 градусів. Найхолодніше буде у західних регіонах. Там стовпчики термометрів піднімуться до -2...0 градусів.

Додамо, що на 26 листопада в Україні оголошене штормове попередження. Так, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов.

Там падатиме сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг, на дорогах – ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.

У Києві 26 листопада обіцяють мокрий сніг із дощем з переходом у мряку. Повітря прогріється до -1...+1 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 26 листопада, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – 0…-2

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1… +1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на понеділок, 26 листопада, від Укргідрометцентру