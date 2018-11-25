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      Прогноз погоди на 26 листопада: в Україні оголосили штормове попередження, пройде сніг із дощем

      120 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 26 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у понеділок, 26 листопада, буде прохолодною. Окрім цього, сніжитиме та дощитиме у всіх регіонах. Найтепліше буде у центральних та південних областях, а найхолодніше – у західних.

      Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      26 листопада опади поширяться на більшість областей – мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу. Тому на дорогах буде казна-що,
      – зазначила фахівець.

      Максимальні температурні позначки потішать жителів Криму – +9...+11 градусів. Найхолодніше буде у західних регіонах. Там стовпчики термометрів піднімуться до -2...0 градусів.

      Додамо, що на 26 листопада в Україні оголошене штормове попередження. Так, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов.

      Там падатиме сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг, на дорогах – ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.

      У Києві 26 листопада обіцяють мокрий сніг із дощем з переходом у мряку. Повітря прогріється до -1...+1 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 26 листопада, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – 0…-2

      Чернівці – -1…+1

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – -1…+1

      Рівне – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1...+1

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +7…+9

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1… +1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – -1…+1

      погода Україна листопад сніг опади
      Прогноз погоди на понеділок, 26 листопада, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
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