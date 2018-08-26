Прогноз погоди на 26 серпня: в Україні буде спекотно, проте в частині пройдуть дощі
Погода в Україні в неділю, 26 серпня, буде надалі спекотною. У більшості областей буде сухо та сонячно, тільки на заході країни очікуються дощі з грозами.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"26 серпня в Україні буде дуже тепло, +26+30 градусів. На півдні +29+32 градуси. Сухо, сонячно у більшості областей. На заході залишається ймовірність локальних грозових дощів. Щоправда, ближче до Карпат", – мовиться у повідомленні синоптика.
Читайте також: Рясний град випав у Яремче: вражаючі фото та відео
Водночас погода у Києві 26 серпня буде сухою та сонячною з денною температурою повітря +28+30 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 26 серпня, у містах України:
Ужгород – +26...+28
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +23...+25
Рівне – +26...+28
Житомир – +27...+29
Вінниця – +29...+31
Одеса – +32...+34
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +32...+34
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +28...+30
Суми – +27...+29
Полтава – +29...+31
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +29...+31
Київ – +29...+31
Вибір редакції
-
Журналістці 24 каналу погрожують: вона стала свідком ДТП із п'яним мажором у Києвісьогодні, 11:26
-
"Справжній друг, якого ніким не замінити": реакція України на смерть Маккейнасьогодні, 10:17
-
Головні новини 25 серпня: анонс звільнення Сенцова, п’яний екс-посол та затримання Навальногосьогодні, 09:20