Прогноз погоди на 26 січня: в Україні все ще буде прохолодно та сніжно

Погода в Україні у суботу, 26 січня, буде морозяною та на окремих територіях сніжною. Так, на Заході, Півночі та Сході країни синоптики обіцяють опади у вигляді снігу та мокрого снігу з дощем.

Найближча ніч буде ще холодною, особливо на північному сході, передає український синоптик Наталка Діденко.

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Найхолодніше у суботу, 26 січня, буде у Львівській, Луцькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Сумській областях. Температура повітря – від -2 до -4 градусів морозу.

Найтеплішу погоду синоптики обіцяють у Криму – +8…+10 градусів тепла.

Стрибки атмосферного тиску та температури провокуватимуть некомфортний фізичний стан – побережіть себе від надмірностей,

– зазначила синоптик Наталка Діденко.

У Києві сніжитиме і вдень і вночі. Температура повітря від -1 до -3 градусів морозу.

Прогноз погоди на суботу, 26 січня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -1…-3

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -2…-4

Рівне – -2…-4

Житомир – -1…-3

Вінниця – -1…-3

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – 0…-2

Чернігів – -1…-3

Суми – -2…-4

Полтава – 0…-2

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – 0…+2

Київ – -1…-3



Прогноз погоди на 26 січня від Укргідрометцентру