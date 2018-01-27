Прогноз погоди на 27 січня: мороз і сонце потішить українців

Погода у суботу, 27 січня, за температурою відрізнятиметься в областях України, проте практично у всіх без винятку регіонах визирне приємне зимове сонце.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Вдень у суботу у більшості областей України температура повітря коливатиметься в межах -2-5 градусів, проте на Заході України буде кілька градусів вище нуля.

На Сході вдень очікується ще до -8-10. А ось Захід знову буде найтеплішим – -2+3 градуси, на Закарпатті до +3+7 градусів,

– зазначає Діденко.

За прогнозами синоптика, вже у неділю в Україні очікується відлига.

Прогноз погоди на суботу, 27 січня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – +2…+4

Рівне – 0…+2

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…-3

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -1…-3

Херсон – -2…-4

Сімферополь – -1…+1

Кропивницький – -3…-5

Черкаси – -3…-5

Чернігів – -2…-4

Суми – -3…-5

Полтава – -2…-4

Дніпро – -5…-7

Запоріжжя – -4…-6

Донецьк – -4…-6

Луганськ – -5…-7

Харків – -5…-7

Київ – -1…-3





Прогноз погоди в Україні на суботу, 27 січня