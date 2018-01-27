Прогноз погоди на 27 січня: мороз і сонце потішить українців
Погода у суботу, 27 січня, за температурою відрізнятиметься в областях України, проте практично у всіх без винятку регіонах визирне приємне зимове сонце.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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Вдень у суботу у більшості областей України температура повітря коливатиметься в межах -2-5 градусів, проте на Заході України буде кілька градусів вище нуля.
На Сході вдень очікується ще до -8-10. А ось Захід знову буде найтеплішим – -2+3 градуси, на Закарпатті до +3+7 градусів,
– зазначає Діденко.
За прогнозами синоптика, вже у неділю в Україні очікується відлига.
Прогноз погоди на суботу, 27 січня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…-3
Луцьк – +2…+4
Рівне – 0…+2
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…-3
Одеса – 0…+2
Миколаїв – -1…-3
Херсон – -2…-4
Сімферополь – -1…+1
Кропивницький – -3…-5
Черкаси – -3…-5
Чернігів – -2…-4
Суми – -3…-5
Полтава – -2…-4
Дніпро – -5…-7
Запоріжжя – -4…-6
Донецьк – -4…-6
Луганськ – -5…-7
Харків – -5…-7
Київ – -1…-3
Прогноз погоди в Україні на суботу, 27 січня