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      Прогноз погоди на 27 квітня: захід і північ заллє дощами з грозами, на решті території – сонце

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      Погода 27 квітня 2019 Україна - на заході і півночі дощі з грозами
      Яким буде прогноз погоди в Україні на 27 квітня / Соцмережі

      Погода в Україні 27 квітня буде здебільшого сухою та сонячною, а температура повітря у середньому становитиме 21-23 градуси тепла. Натомість на заході, півночі та у Києві очікуються дощі з грозами.

      Як зазначає синоптик Наталка Діденко, на Великдень на Заході України та у північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями навіть з грозами. На решті ж території України, за її словами, переважатиме суха погода.

      Читайте також: Якою буде погода на Великдень і травневі свята: прогноз

      Щодо температури повітря, то стовпчики термометрів піднімуться на досить високий рівень – +20 – +26 градусів.

      У Києві у суботу впродовж дня буде +20 – +22 градуси. Щоправда, є імовірність локального дощу.

      Прогноз погоди на суботу, 27 квітня, у містах України:

      Ужгород – +24…+26

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +23…+25

      Хмельницький – +23…+25

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +23…+25

      Житомир – +23…+25

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +20…+22

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +22…+24

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +21…+23

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +22…+24

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +22…+24

      Харків – +23…+25

      Київ – +22…+24

      За інформацією Укргідрометцентру , 27 квітня найхолодніше буде на Одещині – 16 – 18 градусів тепла: лише у цьому регіоні спостерігатиметься така температура, однак буде сонячно. Найтепліша ж погода у суботу очікується у низці західних областей, а саме на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Тернопільщині та Волині - +24 – +26 градусів. Вітер здебільшого буде південним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

      Погода, Україна, 27 квітня, дощ, сонце, негода, Укргідрометцентр
      Прогноз погоди в Україні на 27 квітня від Укргідрометцентру 

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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