Прогноз погоди на 27 квітня: захід і північ заллє дощами з грозами, на решті території – сонце
Погода в Україні 27 квітня буде здебільшого сухою та сонячною, а температура повітря у середньому становитиме 21-23 градуси тепла. Натомість на заході, півночі та у Києві очікуються дощі з грозами.
Як зазначає синоптик Наталка Діденко, на Великдень на Заході України та у північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями навіть з грозами. На решті ж території України, за її словами, переважатиме суха погода.
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Щодо температури повітря, то стовпчики термометрів піднімуться на досить високий рівень – +20 – +26 градусів.
У Києві у суботу впродовж дня буде +20 – +22 градуси. Щоправда, є імовірність локального дощу.
Прогноз погоди на суботу, 27 квітня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +24…+26
Рівне – +23…+25
Житомир – +23…+25
Вінниця – +22…+24
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +22…+24
Суми – +21…+23
Полтава – +22…+24
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +23…+25
Київ – +22…+24
За інформацією Укргідрометцентру , 27 квітня найхолодніше буде на Одещині – 16 – 18 градусів тепла: лише у цьому регіоні спостерігатиметься така температура, однак буде сонячно. Найтепліша ж погода у суботу очікується у низці західних областей, а саме на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Тернопільщині та Волині - +24 – +26 градусів. Вітер здебільшого буде південним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.
Прогноз погоди в Україні на 27 квітня від Укргідрометцентру