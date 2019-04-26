Прогноз погоди на 27 квітня: захід і північ заллє дощами з грозами, на решті території – сонце

Погода в Україні 27 квітня буде здебільшого сухою та сонячною, а температура повітря у середньому становитиме 21-23 градуси тепла. Натомість на заході, півночі та у Києві очікуються дощі з грозами.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, на Великдень на Заході України та у північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями навіть з грозами. На решті ж території України, за її словами, переважатиме суха погода.

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Щодо температури повітря, то стовпчики термометрів піднімуться на досить високий рівень – +20 – +26 градусів.

У Києві у суботу впродовж дня буде +20 – +22 градуси. Щоправда, є імовірність локального дощу.

Прогноз погоди на суботу, 27 квітня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +24…+26

Рівне – +23…+25

Житомир – +23…+25

Вінниця – +22…+24

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +22…+24

Суми – +21…+23

Полтава – +22…+24

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +22…+24

Харків – +23…+25

Київ – +22…+24

За інформацією Укргідрометцентру , 27 квітня найхолодніше буде на Одещині – 16 – 18 градусів тепла: лише у цьому регіоні спостерігатиметься така температура, однак буде сонячно. Найтепліша ж погода у суботу очікується у низці західних областей, а саме на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Тернопільщині та Волині - +24 – +26 градусів. Вітер здебільшого буде південним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.



Прогноз погоди в Україні на 27 квітня від Укргідрометцентру