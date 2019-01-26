Прогноз погоди на 27 січня: на Україну насувається новий циклон з опадами
Погода в Україні у неділю, 27 січня, буде вітряною, однак січневі морози поволі відступають. Жителям східних регіонів слід очікувати мокрого снігу.
Про це український синоптик Наталка Діденко повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
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Так, у неділю до України знову прийде циклон з опадами та сильним вітром. У східних областях трохи потеплішає – стовпчик термометра коливатиметься переважно на рівні +1 -1 градусів.
Через потепління сніг змішуватиметься з мокрим снігом, опади можуть бути сильними,
– пише вона.
Жителям Заходу пощастить більше – там опадів не обіцяють. Однак січневий морозець ще залишиться, місцями повітря охолодиться до -4.
У Києві в неділю, 27 січня, стовпчик термометра опуститься до -4 -6 градусів. Сніг киянам не дошкулятиме.
Прогноз погоди на неділю, 27 січня, у містах України:
Ужгород – -1…-3
Львів – 0…-2
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – -1…-3
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -1…-3
Рівне – -2…-4
Житомир – -3…-5
Вінниця – -2…-4
Одеса – 1-…+1
Миколаїв – -1…+1
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -2…-4
Суми – -1…-3
Полтава – 0…-2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – -4…-6
Прогноз погоди на 27 січня від Укргідрометцентру