Прогноз погоди на 27 січня: на Україну насувається новий циклон з опадами

Погода в Україні у неділю, 27 січня, буде вітряною, однак січневі морози поволі відступають. Жителям східних регіонів слід очікувати мокрого снігу.

Про це український синоптик Наталка Діденко повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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Так, у неділю до України знову прийде циклон з опадами та сильним вітром. У східних областях трохи потеплішає – стовпчик термометра коливатиметься переважно на рівні +1 -1 градусів.

Через потепління сніг змішуватиметься з мокрим снігом, опади можуть бути сильними,

– пише вона.

Жителям Заходу пощастить більше – там опадів не обіцяють. Однак січневий морозець ще залишиться, місцями повітря охолодиться до -4.

У Києві в неділю, 27 січня, стовпчик термометра опуститься до -4 -6 градусів. Сніг киянам не дошкулятиме.

Прогноз погоди на неділю, 27 січня, у містах України:

Ужгород – -1…-3

Львів – 0…-2

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – -1…-3

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -1…-3

Рівне – -2…-4

Житомир – -3…-5

Вінниця – -2…-4

Одеса – 1-…+1

Миколаїв – -1…+1

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – -2…-4

Чернігів – -2…-4

Суми – -1…-3

Полтава – 0…-2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – -4…-6



Прогноз погоди на 27 січня від Укргідрометцентру