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      Прогноз погоди на 27 січня: на Україну насувається новий циклон з опадами

      2313 Читать новость на русском
      Погода 27 січня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 27 січня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 27 січня, буде вітряною, однак січневі морози поволі відступають. Жителям східних регіонів слід очікувати мокрого снігу.

      Про це український синоптик Наталка Діденко повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка

      Так, у неділю до України знову прийде циклон з опадами та сильним вітром. У східних областях трохи потеплішає – стовпчик термометра коливатиметься переважно на рівні +1 -1 градусів.

      Через потепління сніг змішуватиметься з мокрим снігом, опади можуть бути сильними,
      – пише вона.

      Жителям Заходу пощастить більше – там опадів не обіцяють. Однак січневий морозець ще залишиться, місцями повітря охолодиться до -4.

      У Києві в неділю, 27 січня, стовпчик термометра опуститься до -4 -6 градусів. Сніг киянам не дошкулятиме.

      Прогноз погоди на неділю, 27 січня, у містах України:

      Ужгород – -1…-3

      Львів – 0…-2

      Івано-Франківськ – -1…-3

      Тернопіль – -1…-3

      Чернівці – -1…-3

      Хмельницький – -2…-4

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -2…-4

      Житомир – -3…-5

      Вінниця – -2…-4

      Одеса – 1-…+1

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – 0…-2

      Черкаси – -2…-4

      Чернігів – -2…-4

      Суми – -1…-3

      Полтава – 0…-2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – -4…-6

      Прогноз погоди 27 січня
      Прогноз погоди на 27 січня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Новини політики Погода
      Джерело: 24 Канал
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