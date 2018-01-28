08:45
28 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кірілл запускає власну криптовалюту. Найпалкіший язик Кавказу
Вєсті Кремля
22:49, 26 січня
Вєсті. UA. Корупція зламала робота. Робін Гуд по-українськи
Вєсті.UA
21:27, 26 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прогноз погоди на 28 січня: в Україну йде потепління

06:30, сьогодні 474 Читать новость на русском
Погода в Україні 28 січня
Погода в Україні 28 січня

28 січня до України наближається тепла атлантична маса, це спричинить ріст температури повітря. Так, протягом дня неділі температура повітря підвищиться до 0…-4 градусів морозу, на Заході – до 0…+5 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

При цьому найтепліше 28 січня буде на Закарпатті – до +5…+7 градусів.

Читайте також: Над Чорним морем в Одесі помітили рідкісне явище: неймовірні фото та відео

А вже з понеділка плюсова температура буде по всій Україні. Щоправда, з потеплінням прийдуть і опади.

28 січня в Україні очікується мокрий сніг, на Заході з дощем. Південна частина, південний захід - Одещина, Чернівецька область – без істотних опадів.

Ввечері у неділю опади та вітер посиляться.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 28 січня

Ужгород – +3…+5

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…-3

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…-3

Суми – -3…-5

Полтава – -2…-4

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -3…-5

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -2…-4

Харків – -3…-5

Київ – -1…+1

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бій Усик – Брієдіс: текстовий онлайн
сьогодні, 01:12 Бій Усик – Брієдіс: текстовий онлайн
6929
Золотий аудитор: як голова Держаудитслужби вправно брехала про свої статки
27 січня, 23:00 Золотий аудитор: як голова Держаудитслужби вправно брехала про свої статки
Дмитро Гнап 747
Головні новини 27 січня: перемога проросійського Земана у Чехії, втрати на фронті
27 січня, 22:05 Головні новини 27 січня: перемога проросійського Земана у Чехії, втрати на фронті
480
Украина слишком гуманно относится к террористам
27 січня, 22:01 Украина слишком гуманно относится к террористам
Блог Соцмережі 1205
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту: історичні факти трагедії
27 січня, 21:25 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту: історичні факти трагедії
Ігор Саджениця 274
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Американська письменниця помітила схожість між Голодомором та конфліктом на сході України
 6 вересня 2017 , 21:38
Історія військових парадів в Україні: промовисті відео
 24 серпня 2017 , 16:09
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук