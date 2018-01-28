Прогноз погоди на 28 січня: в Україну йде потепління

28 січня до України наближається тепла атлантична маса, це спричинить ріст температури повітря. Так, протягом дня неділі температура повітря підвищиться до 0…-4 градусів морозу, на Заході – до 0…+5 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

При цьому найтепліше 28 січня буде на Закарпатті – до +5…+7 градусів.

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А вже з понеділка плюсова температура буде по всій Україні. Щоправда, з потеплінням прийдуть і опади.

28 січня в Україні очікується мокрий сніг, на Заході з дощем. Південна частина, південний захід - Одещина, Чернівецька область – без істотних опадів.

Ввечері у неділю опади та вітер посиляться.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 28 січня

Ужгород – +3…+5

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…-3

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…-3

Суми – -3…-5

Полтава – -2…-4

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -3…-5

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -2…-4

Харків – -3…-5

Київ – -1…+1