Прогноз погоди на 28 січня: в Україну йде потепління
28 січня до України наближається тепла атлантична маса, це спричинить ріст температури повітря. Так, протягом дня неділі температура повітря підвищиться до 0…-4 градусів морозу, на Заході – до 0…+5 градусів тепла.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
При цьому найтепліше 28 січня буде на Закарпатті – до +5…+7 градусів.
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А вже з понеділка плюсова температура буде по всій Україні. Щоправда, з потеплінням прийдуть і опади.
28 січня в Україні очікується мокрий сніг, на Заході з дощем. Південна частина, південний захід - Одещина, Чернівецька область – без істотних опадів.
Ввечері у неділю опади та вітер посиляться.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 28 січня
Ужгород – +3…+5
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – 0…+2
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…-3
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…-3
Суми – -3…-5
Полтава – -2…-4
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -3…-5
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -2…-4
Харків – -3…-5
Київ – -1…+1