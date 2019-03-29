Прогноз погоди на 29 березня: в Україну повільно повертається весняне тепло та сонце
Погода в Україні у п'ятницю, 29 березня, буде теплою та сухою. Так, наприкінці тижня піднімуться і температурні позначки, і припиняться опади.
Зокрема, потепління розпочне своє повернення із західних регіонів. Там 29 березня буде найтепліше. Про це повідомляє український синоптик Наталка Діденко.
Читайте також: В Україні встановлюють фотопастки у гніздах рідкісних чорних лелек: репортаж
Вдень 29 березня в Україні почнеться потепління, яке розпочнеться із Заходу, там очікується +9...+13 градусів, на решті території – +5...+9 градусів, на Одещині до +9...+11 градусів,
– каже експерт.
Опадів в Україні 29 березня не передбачається. За словами синоптика, антициклон Irmelin "виштовхає" усі дощі та сніги на околиці континенту.
У Києві п'ятниця буде сухою та помірно теплою, вдень +7...+9 градусів.
Окрім того, Діденко попереджає: водіям слід бути обачними, оскільки на дорогах можлива ожеледиця.
Вітер 29 березня буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на п'ятницю, 29 березня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +9…+11
Вінниця – +8…+10
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +8…+10
Суми – +7…+9
Полтава – +7…+9
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +6…+8
Харків – +6…+8
Київ – +9…+11
Прогноз погоди в Україні на 29 березня від Укргідрометцентру