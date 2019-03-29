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      Прогноз погоди на 29 березня: в Україну повільно повертається весняне тепло та сонце

      1788 Читать новость на русском
      Погода 29 березня 2019 Україна - синоптик обіцяє весняне сонце
      Прогноз погоди на 29 березня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 29 березня, буде теплою та сухою. Так, наприкінці тижня піднімуться і температурні позначки, і припиняться опади.

      Зокрема, потепління розпочне своє повернення із західних регіонів. Там 29 березня буде найтепліше. Про це повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

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      Вдень 29 березня в Україні почнеться потепління, яке розпочнеться із Заходу, там очікується +9...+13 градусів, на решті території – +5...+9 градусів, на Одещині до +9...+11 градусів,
      – каже експерт.

      Опадів в Україні 29 березня не передбачається. За словами синоптика, антициклон Irmelin "виштовхає" усі дощі та сніги на околиці континенту.

      У Києві п'ятниця буде сухою та помірно теплою, вдень +7...+9 градусів.

      Окрім того, Діденко попереджає: водіям слід бути обачними, оскільки на дорогах можлива ожеледиця.

      Вітер 29 березня буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 29 березня, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +8…+10

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +8…+10

      Суми – +7…+9

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +8…+10

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +7…+9

      Луганськ – +6…+8

      Харків – +6…+8

      Київ – +9…+11

      погода на березень погода в Україні в березні погода на 29 березня
      Прогноз погоди в Україні на 29 березня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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