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      Прогноз погоди на 29 квітня: на Обливаний понеділок дощитиме рясно

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      Погода на 29 квітня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Якою буде погода в Україні 29 квітня / Фото з відкритих джерел

      У понеділок, 29 квітня, погода в Україні буде хмарною та дощовою. Лишу у Криму буде сонячно. Температура повітря у середньому становитиме 14 – 16 градусів тепла.

      За інформацією Українського гідрометцентру, 29 квітня на заході будуть сильні дощі, а стовпчики термометрів тут піднімуться до 13 – 15 градусів тепла. Вітер у захдіних областях дутиме у північно-західному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

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      Дещо слабші дощі пройдуть на півночі та у центрі. Водночас тут буде трохи тепліше, ніж у західних областях – у середньому +14 – +16 градусів. Щоправда, на Житомирщині та Чернігівщині стовпчики термометрів піднімуться до 13 – 15 градусів тепла. А на Київщині синоптики прогнозують і того холоднішу погоду – +12 – +14: тут буде найхолодніше серед усіх українських областей. Вітер у цих регіонах буде східним, а швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду. 

      Набагато дрібніші дощі пройдуть на сході та півдні. Тут температура коливатиметься від +13 –+15 на Сумщині до +18 – +20 на Запоріжжі, Херсонщині, Одещині, Миколаївщині та у Криму (найтепліша погода в усій Україні). На Донбасі та Харківщині, зі свого боку, очікується +14 – +16 градусів. Щодо напрямку вітру, то він буде південним, а швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на понеділок, 29 квітня, у містах України:

      Ужгород – +13…+15

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +18…+20

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +18…+20

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +13…+15

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +18…+20

      Донецьк – +14…+16

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +14…+16

      Київ – +12…+14

      Погода, Україна, негода, дощ, Укргідрометцентр, 19 квітня
      Прогноз погоди в Україні на 29 квітня від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Місячний календар квітень 2019
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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