Прогноз погоди на 29 серпня: на заході сильно дощитиме, у решті областей – сонячно та тепло

28 серпня на Півдні України, у східній частині, а також у більшості центральних та північних областей буде сонячно та дуже тепло. Натомість західні регіони потраплять під вплив атмосферного фронту, відтак тут очікуються короткочасні дощі з грозами.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, на півдні, сході, півночі та у центрі температура повітря становитиме від +27 до +33 градусів, а на заході стовпчики термометрів піднімуться до +18 – +24 градусів.

"Хто в Карпатах, чи хто збирається до Карпат – вже варто мати якісь "фліси" та навіть легку пухову куртку. Бо в горах місцями ввечері, вранці та вночі спостерігатиметься +7 – +11 градусів", – додає вона.

Щодо Києва, то тут 28 серпня буде без опадів, а температура підніметься до +29 градусів.

Також Діденко зауважила, що 28 серпня – перша Пречиста та починається молоде бабине літо.

Прогноз погоди на вівторок, 28 серпня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +24…+26

Вінниця – +28…+30

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +33…+35

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +29…+31

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +29…+31

Харків – +29…+31

Київ – +27…+29

У Гідрометцентрі, зі свого боку, також повідомляють про дощі з грозами на Правобережній Україні та на Чернігівщині.

Як переконують синоптики, на заході температура у середньому становитиме +22 – +24 градуси, на півночі – +27 – +29 градусів, у центрі - +30 – +32 градуси, на сході – +28 – 30 градусів і на півдні – 31 – +33 градуси.



Прогноз погоди в Україні на 28 серпня від Укргідрометцентру