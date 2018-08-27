Прогноз погоди на 29 серпня: на заході сильно дощитиме, у решті областей – сонячно та тепло
28 серпня на Півдні України, у східній частині, а також у більшості центральних та північних областей буде сонячно та дуже тепло. Натомість західні регіони потраплять під вплив атмосферного фронту, відтак тут очікуються короткочасні дощі з грозами.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, на півдні, сході, півночі та у центрі температура повітря становитиме від +27 до +33 градусів, а на заході стовпчики термометрів піднімуться до +18 – +24 градусів.
"Хто в Карпатах, чи хто збирається до Карпат – вже варто мати якісь "фліси" та навіть легку пухову куртку. Бо в горах місцями ввечері, вранці та вночі спостерігатиметься +7 – +11 градусів", – додає вона.
Щодо Києва, то тут 28 серпня буде без опадів, а температура підніметься до +29 градусів.
Також Діденко зауважила, що 28 серпня – перша Пречиста та починається молоде бабине літо.
Прогноз погоди на вівторок, 28 серпня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +24…+26
Вінниця – +28…+30
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +33…+35
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +29…+31
Полтава – +29…+31
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +29…+31
Харків – +29…+31
Київ – +27…+29
У Гідрометцентрі, зі свого боку, також повідомляють про дощі з грозами на Правобережній Україні та на Чернігівщині.
Як переконують синоптики, на заході температура у середньому становитиме +22 – +24 градуси, на півночі – +27 – +29 градусів, у центрі - +30 – +32 градуси, на сході – +28 – 30 градусів і на півдні – 31 – +33 градуси.
Прогноз погоди в Україні на 28 серпня від Укргідрометцентру