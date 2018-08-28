Прогноз погоди на 29 серпня: літня спека та осіння прохолода розділять Україну
Погода в Україні у середу, 29 серпня, у деяких регіонах буде по-літньому спекотною, а ось західні та північні області огорнуть перші осінні дощі та прохолода.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Атмосферний фронт 29 серпня зумовить короткочасні дощі та грози у західних, північних (без Сумщини) областях та на Вінниччині. Контрасти термічні зараз значні: від +33 градусів на півдні до +12 градусів на заході,
– написала метеоролог.
Південна частина України, схід та більшість центральних областей перебуватимуть 29 серпня у сухій повітряній масі. Там стовпчики термометрів піднімуться до +28...+32 градусів тепла.
У західних, північних областях, у Вінницькій, а також – у західних районах Черкащини температура повітря становитиме комфортні +21...+26 градусів.
У Києві 29 серпня повітря прогріється до +22...+24 градусів. Місцями у столиці пройдуть дощі та грози.
Прогноз погоди на середу, 29 серпня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +20…+22
Рівне – +21…+23
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +22…+24
Суми – +28…+30
Полтава – +29…+31
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +29…+31
Київ – +22…+24
Прогноз погоди в Україні на середу, 29 серпня, від Укргідрометцентру