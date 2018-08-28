Прогноз погоди на 29 серпня: літня спека та осіння прохолода розділять Україну

Погода в Україні у середу, 29 серпня, у деяких регіонах буде по-літньому спекотною, а ось західні та північні області огорнуть перші осінні дощі та прохолода.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Атмосферний фронт 29 серпня зумовить короткочасні дощі та грози у західних, північних (без Сумщини) областях та на Вінниччині. Контрасти термічні зараз значні: від +33 градусів на півдні до +12 градусів на заході,

– написала метеоролог.

Південна частина України, схід та більшість центральних областей перебуватимуть 29 серпня у сухій повітряній масі. Там стовпчики термометрів піднімуться до +28...+32 градусів тепла.

У західних, північних областях, у Вінницькій, а також – у західних районах Черкащини температура повітря становитиме комфортні +21...+26 градусів.

У Києві 29 серпня повітря прогріється до +22...+24 градусів. Місцями у столиці пройдуть дощі та грози.

Прогноз погоди на середу, 29 серпня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +20…+22

Рівне – +21…+23

Житомир – +22…+24

Вінниця – +22…+24

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +22…+24

Суми – +28…+30

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +29…+31

Київ – +22…+24



Прогноз погоди в Україні на середу, 29 серпня, від Укргідрометцентру