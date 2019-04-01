Прогноз погоди на 2 квітня: в Україні буде здебільшого сонячно, але вітряно

Погода в Україні у вівторок, 2 квітня, буде сонячною у всіх областях, окрім Харківщини, Луганщини та Донеччини. Там дощитиме, а ще можливий подекуди навіть мокрий сніг.

Середня температура повітря вдень в Україні становитиме +7+11 градусів. У південних та західних регіонах – +10+12 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Дуже вітряно буде на півдні, сході та в центральних областях України.

Погода у Києві 2 квітня буде сонячною, проте холоднуватою та з поривчастим вітром. Температура повітря вдень у столиці становитиме +8+9 градусів.

Потепління передбачається ближче до вихідних, у кінці тижня. А поки що – погода елегантного образу, тепле пальто та темні окуляри. Не застудіться,

– застерегла синоптик.

Прогноз погоди на вівторок, 2 квітня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +9…+11

Вінниця – +9…+11

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +8…+10

Суми – +7…+9

Полтава – +8…+10

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +8…+10

Харків – +7…+9

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на 2 квітня від Укргідрометцентру