Прогноз погоди на 2 травня: в Україні потепліє, але дощі ще затримаються

Погода в Україні у четвер, 2 травня, буде теплою, а дощі помалу почнуть покидати територію країни. У західних, південних та частині центральних областей буде сонячно, але час від часу небо затягуватимуть сірі хмари.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що холодний дощовий циклон, який прийшов в Україну з Балкан, 2 травня почне слабшати і покине країну.

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Циклон Valentin у четвер залишить територію України. Проте його атмосферні фронти завтра нас ще зачіпатимуть. Тому, 2 травня сильні опади в Україні припиняться, дощі будуть періодичними, невеликими, максимум помірними,

– розповіла синоптик.

Також у всіх регіонах очікується сильний рвучкий вітер до 12-15 метрів за секунду. Стовпчики термометрів піднімуться вгору на кілька градусів. Протягом дня у більшості областей України очікується +13+19 градусів. Але вночі ще буде холодно – +5+6 градусів.

У Києві 2 травня дощі також послабшають та припиняться. Температура повітря підніметься до +16+18 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 2 травня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +17…+19

Вінниця – +17…+19

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +16…+18

Суми – +14…+16

Полтава – +15…+17

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +16…+18

Харків – +14…+16

Київ – +16…+18



Прогноз погоди на четвер, 2 травня, від Укргідрометцентру