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      Прогноз погоди на 2 травня: в Україні потепліє, але дощі ще затримаються

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      Погода 2 травня 2019 Україна - погода від синоптика
      Прогноз погоди на 2 травня в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 2 травня, буде теплою, а дощі помалу почнуть покидати територію країни. У західних, південних та частині центральних областей буде сонячно, але час від часу небо затягуватимуть сірі хмари.

      Синоптик Наталка Діденко розповіла, що холодний дощовий циклон, який прийшов в Україну з Балкан, 2 травня почне слабшати і покине країну.

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      Циклон Valentin у четвер залишить територію України. Проте його атмосферні фронти завтра нас ще зачіпатимуть. Тому, 2 травня сильні опади в Україні припиняться, дощі будуть періодичними, невеликими, максимум помірними,
      – розповіла синоптик.

      Також у всіх регіонах очікується сильний рвучкий вітер до 12-15 метрів за секунду. Стовпчики термометрів піднімуться вгору на кілька градусів. Протягом дня у більшості областей України очікується +13+19 градусів. Але вночі ще буде холодно – +5+6 градусів. 

      У Києві 2 травня дощі також послабшають та припиняться. Температура повітря підніметься до +16+18 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 2 травня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +16…+18

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +17…+19

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +19…+21

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +16…+18

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +14…+16

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +18…+20

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +14…+16

      Київ – +16…+18


      Прогноз погоди на четвер, 2 травня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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