Прогноз погоди на 2 травня: в Україні потепліє, але дощі ще затримаються
Погода в Україні у четвер, 2 травня, буде теплою, а дощі помалу почнуть покидати територію країни. У західних, південних та частині центральних областей буде сонячно, але час від часу небо затягуватимуть сірі хмари.
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що холодний дощовий циклон, який прийшов в Україну з Балкан, 2 травня почне слабшати і покине країну.
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Циклон Valentin у четвер залишить територію України. Проте його атмосферні фронти завтра нас ще зачіпатимуть. Тому, 2 травня сильні опади в Україні припиняться, дощі будуть періодичними, невеликими, максимум помірними,
– розповіла синоптик.
Також у всіх регіонах очікується сильний рвучкий вітер до 12-15 метрів за секунду. Стовпчики термометрів піднімуться вгору на кілька градусів. Протягом дня у більшості областей України очікується +13+19 градусів. Але вночі ще буде холодно – +5+6 градусів.
У Києві 2 травня дощі також послабшають та припиняться. Температура повітря підніметься до +16+18 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 2 травня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +17…+19
Вінниця – +17…+19
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +16…+18
Суми – +14…+16
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +16…+18
Харків – +14…+16
Київ – +16…+18
Прогноз погоди на четвер, 2 травня, від Укргідрометцентру