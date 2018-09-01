Прогноз погоди на 2 вересня: буде сухо, сонячно та по-літньому тепло
Погода у неділю, 2 вересня, в Україні все ще залишатиметься доволі спекотною та сухою. Певну прохолоду, щоправда, відчують жителі західних областей країни.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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2 вересня в Україні очікується суха сонячна погода з температурою повітря +26...+32 градуси,
– пише Наталка Діденко.
Температура повітря на Заході становитиме +24...+27 градуси, на сході країни цей показник сягатиме +29...+32 градуси, на Півдні – +31...+34 градуси, на Півночі показник термометра коливатиметься між +28...+31 градусами, а в центральній частині України температура буде +29...+32. Швидкість вітру 5-10 метрів на секунду.
Прогноз погоди на неділю, 2 вересня, у містах України:
Ужгород – +27...+29
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +25...+27
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +29...+31
Суми – +29...+31
Полтава – +30...+32
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +30...+32
Київ – +28...+30
Прогноз погоди в Україні на неділю, 2 вересня