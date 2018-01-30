Прогноз погоди на 30 січня: в Україні переважатиме дощ та мокрий сніг, буде тепло

Погода в Україні у вівторок, 30 січня, буде доволі теплою. Однак на більшості території йтиме дощ та мокрий сніг, місцями – сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко

"В Україні завтра – дощ та мокрий сніг. Сильний вітер. Температура повітря - висока, вдень +1…+6, на Заході та Півдні +3…+8 градусів. Навіть вночі переважатимуть "плюси", хіба що на Сході 0…-3 градуси морозу", – зазначила синоптик.

Читайте також: На Херсонщині замерзло море: неймовірні фото та відео

Щодо столиці, то у Києві погода 30 січня буде такою, як і на решті території України – дощ та мокрий сніг, сильний вітер. Температура вночі до +1, вдень до +4 градусів.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 30 січня:

Ужгород – +4…+6

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +4…+6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +4…+6