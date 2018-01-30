Прогноз погоди на 30 січня: в Україні переважатиме дощ та мокрий сніг, буде тепло
Погода в Україні у вівторок, 30 січня, буде доволі теплою. Однак на більшості території йтиме дощ та мокрий сніг, місцями – сильний вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко
"В Україні завтра – дощ та мокрий сніг. Сильний вітер. Температура повітря - висока, вдень +1…+6, на Заході та Півдні +3…+8 градусів. Навіть вночі переважатимуть "плюси", хіба що на Сході 0…-3 градуси морозу", – зазначила синоптик.
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Щодо столиці, то у Києві погода 30 січня буде такою, як і на решті території України – дощ та мокрий сніг, сильний вітер. Температура вночі до +1, вдень до +4 градусів.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 30 січня:
Ужгород – +4…+6
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +4…+6
Вінниця – +4…+6
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +4…+6