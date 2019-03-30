Прогноз погоди на 30 березня: сонячна та тепла погода охопить всю Україну
Погода 30 березня в Україні буде здебільшого сонячною та сухою. А температура повітря становитиме до 14 градусів тепла.
Як зауважила синоптик Наталка Діденко, у суботу Україна насолоджуватиметься синоптичним комфортом – скрізь буде ясно, сонячно та тепло. Щодо температури, то стовпчики термометрів піднімуться від 9 до 14 градусів тепла.
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У Києві 30 березня також очікується сонячним і теплим. А повітря тут прогріється до +13 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 30 березня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +12…+14
Вінниця – +12…+14
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +11…+13
Суми – +10…+12
Полтава – +10…+12
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +10…+12
Київ – +12…+14
Український гідрометцентр також прогнозує теплу та сонячну погоду. За інформацією синоптиків, на Правобережжі та півдні температура у середньому становитиме +12 – +14 градусів, а на Лівобережжі – +11 – +13. Вітер дутиме у північно-західному напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 30 березня