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      Прогноз погоди на 30 березня: сонячна та тепла погода охопить всю Україну

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      Погода 30 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Якою буде погода в Україні 30 березня / 24 канал

      Погода 30 березня в Україні буде здебільшого сонячною та сухою. А температура повітря становитиме до 14 градусів тепла.

      Як зауважила синоптик Наталка Діденко, у суботу Україна насолоджуватиметься синоптичним комфортом – скрізь буде ясно, сонячно та тепло. Щодо температури, то стовпчики термометрів піднімуться від 9 до 14 градусів тепла.

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      У Києві 30 березня також очікується сонячним і теплим. А повітря тут прогріється до +13 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 30 березня, у містах України:

      Ужгород – +13…+15

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +10…+12

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +10…+12

      Київ – +12…+14

      Український гідрометцентр також прогнозує теплу та сонячну погоду. За інформацією синоптиків, на Правобережжі та півдні температура у середньому становитиме +12 – +14 градусів, а на Лівобережжі – +11 – +13. Вітер дутиме у північно-західному напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

      Погода. тепло, сонячно, Український гідрометцентр, Україна, весна
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 30 березня

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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