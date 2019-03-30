Прогноз погоди на 30 березня: сонячна та тепла погода охопить всю Україну

Погода 30 березня в Україні буде здебільшого сонячною та сухою. А температура повітря становитиме до 14 градусів тепла.

Як зауважила синоптик Наталка Діденко, у суботу Україна насолоджуватиметься синоптичним комфортом – скрізь буде ясно, сонячно та тепло. Щодо температури, то стовпчики термометрів піднімуться від 9 до 14 градусів тепла.

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У Києві 30 березня також очікується сонячним і теплим. А повітря тут прогріється до +13 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 30 березня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +12…+14

Вінниця – +12…+14

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +11…+13

Суми – +10…+12

Полтава – +10…+12

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +10…+12

Київ – +12…+14

Український гідрометцентр також прогнозує теплу та сонячну погоду. За інформацією синоптиків, на Правобережжі та півдні температура у середньому становитиме +12 – +14 градусів, а на Лівобережжі – +11 – +13. Вітер дутиме у північно-західному напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 30 березня