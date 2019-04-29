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      Прогноз погоди на 30 квітня: дощі та холодне повітря накриють Україну

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      Погода 30 квітня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Якою буде погода в Україні 30 квітня / ua.wallpapers-fenix.eu

      Погода 30 квітня в Україні буде здебільшого дощовою та подекуди є можливими грози. Щоправда, у деяких регіонах будуть прояснення. Температура повітря здебільшого коливатиметься від +13 – +15 градусів на заході до +20 – +22 на півдні. Найхолодніше буде на Київщині – +11 – +13 градусів.

      За словами синоптика Наталки Діденко, дощі та подекуди грози очікуються на Заході, Півночі та Сході України. Натомість сонячно та сухо буде на значній частині південних і центральних областей, щоправда на Одещині та Вінниччині спостерігатимуться вологі хмари, відтак є ймовірність дощу.

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      Щодо температури повітря, то через холодну повітряну масу, що охопить більшість регіонів, вдень 30-го квітня стовпчики термометрів піднімуться до +9 – +13 градусів. До холодної погоди на півночі та заході приєднається поривчастий, часом до сильного, вітер. Проте на півдні та місцями у центральних областях температура повітря становитиме +18 – +23 градуси.

      У Києві ж вівторок обіцяє бути вологим, вітряним і холодним – вдень температура повітря у столиці коливатиметься навколо +12 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 30 квітня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +20…+22

      Сімферополь – +20…+22

      Кропивницький – +18…+20

      Черкаси – +16…+18

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +12…+14

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +18…+20

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +17…+19

      Луганськ – +13…+15

      Харків – +12…+14

      Київ – +11…+13

      Фахівці Українського гідрометцентру також прогнозують дощі 30 квітня в Україні, а у південній частині – місцями невеликі дощі та окремі грози. Вітер переважно буде північно-східним, на півдні – південним. Швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Температура вдень підніметься до 11 – 16 градусів тепла, в центральних областях – до 19 градусів вище нуля, а у південній частині становитиме +18 – +23 градуси.

       

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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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