Прогноз погоди на 30 серпня: сонячно та спекотно, але вночі дощитиме
Погода у четвер, 30 серпня, порадує жителів усіх областей України теплом та сонцем, а на півдні сильною спекою. Невеликі дощі ймовірні лише уночі та вранці у східних регіонах країни.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"30-го серпня Захід та Північ України поділяться трохи дощами із Сходом. Атмосферний фронт, який сьогодні, 29 серпня, зволожив і освіжив повітря над північною частиною, переміщується у східному напрямку", – зауважила синоптик.
За її словами, найближчої ночі та вранці 30 серпня локальні дощі з грозами ймовірні у Луганській, Донецькій, Харківській областях, в окупованому Криму та місцями на Сумщині.
А протягом дня четверга повсюди в Україні світитиме сонце, без опадів,
– додала Діденко.
Синоптик розповіла, що температура повітря на Заході, Півночі та на Вінниччині очікується +24+29 градусів тепла, а на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +29+33 градуси тепла.
У Києві завтра, 30 серпня, буде сухо та сонячно. Стовпчики термометрів піднімуться до +25 градусів тепла.
Прогноз погоди на четвер, 30 серпня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +22…+24
Рівне – +23…+25
Житомир – +22…+24
Вінниця – +23…+25
Одеса – +31…+33
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +26…+28
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +31…+33
Харків – +31…+33
Київ – +22…+24
Прогноз погоди на четвер, 30 серпня, від Укргідрометцентру