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Прогноз погоди на 30 серпня: сонячно та спекотно, але вночі дощитиме

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Прогноз погоди в Україні на 30 серпня
Прогноз погоди в Україні на 30 серпня / Фото з відкритих джерел

Погода у четвер, 30 серпня, порадує жителів усіх областей України теплом та сонцем, а на півдні сильною спекою. Невеликі дощі ймовірні лише уночі та вранці у східних регіонах країни.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"30-го серпня Захід та Північ України поділяться трохи дощами із Сходом. Атмосферний фронт, який сьогодні, 29 серпня, зволожив і освіжив повітря над північною частиною, переміщується у східному напрямку", – зауважила синоптик.

За її словами, найближчої ночі та вранці 30 серпня локальні дощі з грозами ймовірні у Луганській, Донецькій, Харківській областях, в окупованому Криму та місцями на Сумщині.

А протягом дня четверга повсюди в Україні світитиме сонце, без опадів,
– додала Діденко.

Синоптик розповіла, що температура повітря на Заході, Півночі та на Вінниччині очікується +24+29 градусів тепла, а на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +29+33 градуси тепла.

У Києві завтра, 30 серпня, буде сухо та сонячно. Стовпчики термометрів піднімуться до +25 градусів тепла.

Прогноз погоди на четвер, 30 серпня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +22…+24

Рівне – +23…+25

Житомир – +22…+24

Вінниця – +23…+25

Одеса – +31…+33

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +23…+25

Суми – +23…+25

Полтава – +26…+28

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +31…+33

Харків – +31…+33

Київ – +22…+24

 


Прогноз погоди на четвер, 30 серпня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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