Прогноз погоди на 31 січня: холод повертається

Останній день січня, 31 числа, відзначиться невеликим похолоданням у всіх регіонах України. Так, 31 січня, середньодобова температура коливатиметься в межах 0…+4 градусів, а на сході протягом дня до -3 градусів морозу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діднеко. Читайте також: Буревій, відлига і лавини: синоптики попереджають про негоду "Циклон на північному сході зачіплятиме атмосферними фронтами наші східні області, частину центральних областей, Полтавщину, області Дніпра, Кропивницького, Черкас, також Миколаївщину та Запоріжжя мокрим снігом, на півдні – дощем", – повідомила синоптик. У Києві 31 січня опади малоймовірні. Також трохи похолодає, вночі 0…-2 градусів морозу, вдень близько нуля. Прогноз погоди у містах України на середу, 31 січня: Ужгород – +3…+5 Львів – -1…+1 Івано-Франківськ – -1…+1 Тернопіль – -1…+1 Чернівці – -1…+1 Хмельницький – -1…+1 Луцьк – -1…+1 Рівне – -1…+1 Житомир – -1…+1 Вінниця – 0…+2 Одеса – +4…+6 Миколаїв – +4…+6 Херсон – +4…+6 Сімферополь – +5…+7 Кропивницький – 0…+2 Черкаси – 0…+2 Чернігів – -1…+1 Суми – -1…+1 Полтава – 0…+2 Дніпро – 0…+2 Запоріжжя – +4…+6 Донецьк – 0…+2 Луганськ – 0…+2 Харків – 0…+2 Київ – -1…+1