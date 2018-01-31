09:04
31 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
22:33, 30 січня
Вєсті. UA. Герман змінює фаворита. Героїчний образ Савченко
Вєсті.UA
21:32, 30 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Телевізійна еволюція
Згадати все
18:22, 30 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Прогноз погоди на 31 січня: холод повертається

06:31, сьогодні 2020 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 31 січня
Прогноз погоди на 31 січня / segodnya.ua

Останній день січня, 31 числа, відзначиться невеликим похолоданням у всіх регіонах України. Так, 31 січня, середньодобова температура коливатиметься в межах 0…+4 градусів, а на сході протягом дня до -3 градусів морозу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діднеко.

Читайте також: Буревій, відлига і лавини: синоптики попереджають про негоду

"Циклон на північному сході зачіплятиме атмосферними фронтами наші східні області, частину центральних областей, Полтавщину, області Дніпра, Кропивницького, Черкас, також Миколаївщину та Запоріжжя мокрим снігом, на півдні – дощем", – повідомила синоптик.

У Києві 31 січня опади малоймовірні. Також трохи похолодає, вночі 0…-2 градусів морозу, вдень близько нуля.

Прогноз погоди у містах України на середу, 31 січня:

Ужгород – +3…+5

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – 0…+2

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – -1…+1

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Небезпечне пересмикування історії: до чого може призвести скандальний закон поляків
сьогодні, 08:45 Небезпечне пересмикування історії: до чого може призвести скандальний закон поляків
Віталій Кулик 1431
Я хочу жити за кордоном: чому Україна стала некомфортною для мільйонів її жителів
30 січня, 23:00 Я хочу жити за кордоном: чому Україна стала некомфортною для мільйонів її жителів
Віталій Шабунін 1503
Скільки українців готові виїхати за кордон: жахаючі дані
сьогодні, 08:12 Скільки українців готові виїхати за кордон: жахаючі дані
611
Фігуранти
сьогодні, 08:13 Фігуранти "кремлівського списку" за один день втратили чималу суму
5399
Закон проти так званого
30 січня, 22:02 Закон проти так званого "бандеризму" – що тепер чекає на Польщу?
Блог Медіа 1928
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
У Хмельницькому керівник відділу ДМС влаштував бізнес на біометричних паспортах
29 листопада 2017 , 08:28
Українці намагалися допомогти росіянину нелегально перебратися до України
27 листопада 2017 , 17:56
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
День пам’яті Кузьми на радіо МАКСИМУМ
2 лютого , 08:02
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук