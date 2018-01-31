Прогноз погоди на 31 січня: холод повертається
Останній день січня, 31 числа, відзначиться невеликим похолоданням у всіх регіонах України. Так, 31 січня, середньодобова температура коливатиметься в межах 0…+4 градусів, а на сході протягом дня до -3 градусів морозу.
Про це повідомила синоптик Наталка Діднеко.
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"Циклон на північному сході зачіплятиме атмосферними фронтами наші східні області, частину центральних областей, Полтавщину, області Дніпра, Кропивницького, Черкас, також Миколаївщину та Запоріжжя мокрим снігом, на півдні – дощем", – повідомила синоптик.
У Києві 31 січня опади малоймовірні. Також трохи похолодає, вночі 0…-2 градусів морозу, вдень близько нуля.
Прогноз погоди у містах України на середу, 31 січня:
Ужгород – +3…+5
Львів – -1…+1
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – 0…+2
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – -1…+1
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