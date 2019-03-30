Прогноз погоди на 31 березня: до виборчих дільниць вас проводжатимуть сонце і тепло

Погода в Україні у неділю, 31 березня, нарешті буде по-весняному теплою та сонячною. Попри холодні нічні градуси, вдень температура подекуди підскочить до 17 градусів із позначкою "плюс".

Зокрема, знімуть кожухи і відкладуть парасолі у Києві. Там теж визирне сонце, а повітря вдень прогріється до 17 градусів, пише синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"31 березня у більшості країн буде сухо сонячно та тепло. Скандинавія та північ Великої Британії лише потраплять у холод та дощ із снігом. А так – сонячна весна, подекуди ще й літо. Україна також насолоджуватиметься синоптичним комфортом. Скрізь буде ясно, сонячно, тепло", – зазначила Діденко.

Прогноз погоди на неділю, 31 березня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +14…+16

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +13…+15

Харків – +14…+16

Київ – +15…+17



Прогноз погоди в Україні на 31 березня