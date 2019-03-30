Прогноз погоди на 31 березня: до виборчих дільниць вас проводжатимуть сонце і тепло
Погода в Україні у неділю, 31 березня, нарешті буде по-весняному теплою та сонячною. Попри холодні нічні градуси, вдень температура подекуди підскочить до 17 градусів із позначкою "плюс".
Зокрема, знімуть кожухи і відкладуть парасолі у Києві. Там теж визирне сонце, а повітря вдень прогріється до 17 градусів, пише синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"31 березня у більшості країн буде сухо сонячно та тепло. Скандинавія та північ Великої Британії лише потраплять у холод та дощ із снігом. А так – сонячна весна, подекуди ще й літо. Україна також насолоджуватиметься синоптичним комфортом. Скрізь буде ясно, сонячно, тепло", – зазначила Діденко.
Прогноз погоди на неділю, 31 березня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +14…+16
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +13…+15
Харків – +14…+16
Київ – +15…+17
Прогноз погоди в Україні на 31 березня