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Прогноз погоди на 31 серпня: в Україні буде сонячно й спекотно

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Прогноз погоди в Україні на 31 серпня
Прогноз погоди в Україні на 31 серпня / expres.ua

Погода у п'ятницю, 31 серпня, у більшості областей буде сухо, сонячно й спекотно. Дощі ймовірне лише на західній частині України.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Хто не знав чи не чув: частенько з 28 серпня, з Пречистої, і до 11 вересня – період молодого бабиного літа. І українська погода – повноатмосферний тому доказ. 31 серпня у більшості областей буде сухо ,сонячно, тепло. А оскільки літо все ж триває, то й спека буде гідно представлена в нашій погоді", – написала вона.

За її словами, +28...+33 градуси очікуються завтра у східній частині, на Півдні та у більшості центральних областей. На Заході, Півночі й у Вінницькій області +24+28 градусів. Ймовірність локальних дощів залишається у західній частині України.

Вітер буде східного та північно-східного напрямку, 3-8 метрів за секунду. У Києві літо завершується чудовою погодою – сонячною, +26 градусів. З подальшим поступовим знову підвищенням до +28+30 градусів,
– зазначила синоптик. 

Прогноз погоди на четвер, 30 серпня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +24…+27

Тернопіль – +25…+25

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +31…+33

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +25…+27

Суми – +27…+29

Полтава – +30…+32

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +31…+33

Харків – +31…+33

Київ – +25…+27


Прогноз погоди на п'ятницю, 31 серпня, від Укргідрометцентру

 

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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