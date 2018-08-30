Прогноз погоди на 31 серпня: в Україні буде сонячно й спекотно
Погода у п'ятницю, 31 серпня, у більшості областей буде сухо, сонячно й спекотно. Дощі ймовірне лише на західній частині України.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Хто не знав чи не чув: частенько з 28 серпня, з Пречистої, і до 11 вересня – період молодого бабиного літа. І українська погода – повноатмосферний тому доказ. 31 серпня у більшості областей буде сухо ,сонячно, тепло. А оскільки літо все ж триває, то й спека буде гідно представлена в нашій погоді", – написала вона.
За її словами, +28...+33 градуси очікуються завтра у східній частині, на Півдні та у більшості центральних областей. На Заході, Півночі й у Вінницькій області +24+28 градусів. Ймовірність локальних дощів залишається у західній частині України.
Вітер буде східного та північно-східного напрямку, 3-8 метрів за секунду. У Києві літо завершується чудовою погодою – сонячною, +26 градусів. З подальшим поступовим знову підвищенням до +28+30 градусів,
– зазначила синоптик.
Прогноз погоди на четвер, 30 серпня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +24…+27
Тернопіль – +25…+25
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +24…+26
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +31…+33
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +25…+27
Суми – +27…+29
Полтава – +30…+32
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +31…+33
Харків – +31…+33
Київ – +25…+27
Прогноз погоди на п'ятницю, 31 серпня, від Укргідрометцентру