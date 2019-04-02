Прогноз погоди на 3 квітня: у деяких областях холод, дощ та навіть сніг

Погода в Україні у середу, 3 квітня, буде сонячною та достатньо теплою, не пощастить лише східним областям. Їх зачепить хвіст фронту, там обіцяють невеликі дощ та навіть сніг

На Сході вдень стовпчик термометра підніметься до +2+6 градусів, а вночі слід очікувати невеликого морозу, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Такі незначні "мінуси" вночі ймовірні по всій території України, проте вдень потепліє до +6+11 градусів, а на Заході – до +7+12 градусів.

У Києві середа обіцяє бути знову сонячною, з чистим небом. Північно-східний вітер очікується поривчастим, повітря – холоднуватим,

– пише Діденко.

Так, 3 квітня у столиці термометр триматиметься на позначці близько нуля. На околицях повітря охолодиться навіть до -2 градусів, але згодом потепліє до +8+10 градусів.

Прогноз погоди на середу, 3 квітня, у містах України:

Ужгород – +13…+13

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +9…+11

Рівне – +8…+10

Житомир – +9…+11

Вінниця – +9…+11

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +8…+10

Суми – +7…+9

Полтава – +7…+9

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +4…+6

Харків – +4…+6

Київ – +8…+10



Прогноз погоди на 3 квітня від Укргідрометцентру