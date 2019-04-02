Прогноз погоди на 3 квітня: у деяких областях холод, дощ та навіть сніг
Погода в Україні у середу, 3 квітня, буде сонячною та достатньо теплою, не пощастить лише східним областям. Їх зачепить хвіст фронту, там обіцяють невеликі дощ та навіть сніг
На Сході вдень стовпчик термометра підніметься до +2+6 градусів, а вночі слід очікувати невеликого морозу, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Такі незначні "мінуси" вночі ймовірні по всій території України, проте вдень потепліє до +6+11 градусів, а на Заході – до +7+12 градусів.
У Києві середа обіцяє бути знову сонячною, з чистим небом. Північно-східний вітер очікується поривчастим, повітря – холоднуватим,
– пише Діденко.
Так, 3 квітня у столиці термометр триматиметься на позначці близько нуля. На околицях повітря охолодиться навіть до -2 градусів, але згодом потепліє до +8+10 градусів.
Прогноз погоди на середу, 3 квітня, у містах України:
Ужгород – +13…+13
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +9…+11
Рівне – +8…+10
Житомир – +9…+11
Вінниця – +9…+11
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +8…+10
Суми – +7…+9
Полтава – +7…+9
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +4…+6
Харків – +4…+6
Київ – +8…+10
Прогноз погоди на 3 квітня від Укргідрометцентру