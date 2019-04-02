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      Прогноз погоди на 3 квітня: у деяких областях холод, дощ та навіть сніг

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      Погода 3 квітня 2019 Україна - синоптик обіцяє холод, дощ та сніг
      Прогноз погоди на 3 квітня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 3 квітня, буде сонячною та достатньо теплою, не пощастить лише східним областям. Їх зачепить хвіст фронту, там обіцяють невеликі дощ та навіть сніг

      На Сході вдень стовпчик термометра підніметься до +2+6 градусів, а вночі слід очікувати невеликого морозу, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Якою буде погода у квітні: прогноз

      Такі незначні "мінуси" вночі ймовірні по всій території України, проте вдень потепліє до +6+11 градусів, а на Заході – до +7+12 градусів.

      У Києві середа обіцяє бути знову сонячною, з чистим небом. Північно-східний вітер очікується поривчастим, повітря – холоднуватим,
      – пише Діденко.

      Так, 3 квітня у столиці термометр триматиметься на позначці близько нуля. На околицях повітря охолодиться навіть до -2 градусів, але згодом потепліє до +8+10 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 3 квітня, у містах України:

      Ужгород – +13…+13

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +8…+10

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +8…+10

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +8…+10

      Чернігів – +8…+10

      Суми – +7…+9

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +8…+10

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +5…+7

      Луганськ – +4…+6

      Харків – +4…+6

      Київ – +8…+10


      Прогноз погоди на 3 квітня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини політики Новини України
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