Прогноз погоди на 3 вересня: Літо відмовляється здавати свої позиції
Погода на понеділок, 3 вересня, залишається сухою та теплою. Локальні дощі можливі лише в західних областях країни.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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Повсюди переважно сонячно та сухо. Температура повітря практично не зміниться, протягом дня очікується +25...+33 градуси, на Півдні +30...+35 градусів,
– пише Наталка Діденко.
Температура повітря на Заході становитиме +25...+30 градуси, на сході країни цей показник сягатиме +28...+30 градуси, на Півдні – +26...+34 градуси, на Півночі показник термометра коливатиметься між +29...+31 градусами, а в центральній частині України температура буде +29...+31. Швидкість вітру 5-10 метрів на секунду.
Прогноз погоди на понеділок, 3 вересня, у містах України:
Ужгород – +28...+30
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +25...+27
Рівне – +26...+28
Житомир – +28...+30
Вінниця – +28...+30
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +27...+31
Суми – +29...+31
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +28...+30
Харків – +28...+30
Київ – +29...+31
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 3 вересня