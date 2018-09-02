Прогноз погоди на 3 вересня: Літо відмовляється здавати свої позиції

Погода на понеділок, 3 вересня, залишається сухою та теплою. Локальні дощі можливі лише в західних областях країни.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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Повсюди переважно сонячно та сухо. Температура повітря практично не зміниться, протягом дня очікується +25...+33 градуси, на Півдні +30...+35 градусів,

– пише Наталка Діденко.

Температура повітря на Заході становитиме +25...+30 градуси, на сході країни цей показник сягатиме +28...+30 градуси, на Півдні – +26...+34 градуси, на Півночі показник термометра коливатиметься між +29...+31 градусами, а в центральній частині України температура буде +29...+31. Швидкість вітру 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди на понеділок, 3 вересня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +25...+27

Рівне – +26...+28

Житомир – +28...+30

Вінниця – +28...+30

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +27...+31

Суми – +29...+31

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +29...+31



Прогноз погоди в Україні на понеділок, 3 вересня