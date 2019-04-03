Прогноз погоди на 4 квітня: тепло, сонячно, але в деяких областях можливий дощ зі снігом

Погода в Україні у четвер, 4 квітня, буде по-весняному сонячною, теплою, але трішки хмарною. Не пощастить лише жителям східних областей – там протягом дня буде холодно, можливий навіть дощ зі снігом.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що з кожним днем квітня в Україну щораз більше приходить тепла погода. Надворі починають розпускатися бруньки, розквітають яскраві весняні тюльпани і нарциси, а земля вкривається зеленою травичкою.

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Поступово температура повітря підвищується, прогріваючи і землю, і повітря,

– додала синоптик.

4 квітня повітря прогріється до +9+15 градусів, холодніше буде у Донецькій та Луганській областях – +4+8 градусів тепла.

Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів піднімуться до +15+17 градусів і буде сонячно.

На усій території країни буде без опадів, лише у східних регіонах пройдуть дощі зі снігом. Проте, синоптик попереджає про сильні пориви вітру.

У Києві в четвер очікується суха сонячна та помірно тепла погода, вдень повітря прогріється до +10 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 4 квітня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +11…+13

Вінниця – +11…+13

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +10…+12

Суми – +8…+10

Полтава – +11…+13

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +5…+7

Харків – +6…+8

Київ – +10…+12



Прогноз погоди на 4 квітня від Укргідрометцентру