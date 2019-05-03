Прогноз погоди на 4 травня: тепло прийде разом зі шквальним вітром
Погода в Україні у суботу, 4 травня, буде тепло, але дуже вітряно. У низці областей пориви вітру сягатимуть 20 м/с. Середня температура вдень коливатиметься у межах 15-22 градусів тепла. А на Півдні та Сході буде ще спекотніше – +18...+24 градуси.
А от у західних областях буде більш свіжо – +12...+17 градусів, у Карпатах – +4...+9 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Удень періодично падатиме дощ. Проте є вірогідність, що він омине Волинь, Рівненщину, Житомирщину, Київщину, Запоріжжя, Донеччину.
У Києві дощитиме лише вночі та вранці. Вдень буде сухо.
В Укргідрометцентрі зазначають, що сильний вітер вируватиме у всіх областях – 7-12 м/с. А от у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях очікуються шквали 15-20 м/с.
Прогноз погоди на суботу, 4 травня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +17…+19
Вінниця – +18…+20
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +18…+20
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +19…+21
Харків – +21…+23
Київ – +18…+20
Прогноз погоди на 4 травня // Укргідрометцентр