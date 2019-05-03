Прогноз погоди на 4 травня: тепло прийде разом зі шквальним вітром

Погода в Україні у суботу, 4 травня, буде тепло, але дуже вітряно. У низці областей пориви вітру сягатимуть 20 м/с. Середня температура вдень коливатиметься у межах 15-22 градусів тепла. А на Півдні та Сході буде ще спекотніше – +18...+24 градуси.

А от у західних областях буде більш свіжо – +12...+17 градусів, у Карпатах – +4...+9 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Удень періодично падатиме дощ. Проте є вірогідність, що він омине Волинь, Рівненщину, Житомирщину, Київщину, Запоріжжя, Донеччину.

У Києві дощитиме лише вночі та вранці. Вдень буде сухо.

В Укргідрометцентрі зазначають, що сильний вітер вируватиме у всіх областях – 7-12 м/с. А от у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях очікуються шквали 15-20 м/с.

Прогноз погоди на суботу, 4 травня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +17…+19

Вінниця – +18…+20

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +18…+20

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +19…+21

Харків – +21…+23

Київ – +18…+20



Прогноз погоди на 4 травня // Укргідрометцентр