Прогноз погоди на 4 вересня: з України не відступає спека

Погода в Україні у вівторок, 4 вересня, буде спекотною та сонячною. Найтепліше, традиційно, – у південних регіонах – до + 29...+34 градусів. На решті території повітря прогріється до +25...+30 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.

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Тримає у нас суху ясну погоду антициклон із сходу. 4 вересня, в Україні – без опадів. Малохмарно та сонячно. Вітер східний, помірний, на Півдні та Сході – веселіший, поривчастий,

– пише метеоролог.

За словами експерта, повітря на Заході прогріється до +23...+28 градусів, на Півдні – до +29...+34 градусів, на решті території стовпчики термометрів показуватимуть +25...+30 градусів.

Потішить температура води у Чорному та Азовському морях – до +24...+26 градусів.

У Києві 4 вересня буде +29 градусів та без опадів.

Як зазначає Діденко, ослаблення спеки в Україні передбачається з другої половини тижня.

Прогноз погоди на вівторок, 4 вересня, у містах України:

Ужгород – +26...+28

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +29...+31

Вінниця – +26...+28

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +29...+31

Суми – +29...+31

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +29...+31

Київ – +28...+30



Погода в Україні на вівторок, 4 вересня, від Укргідрометцентру