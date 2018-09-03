16:33
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Прогноз погоди на 4 вересня: з України не відступає спека

213 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 4 вересня
Прогноз погоди в Україні на 4 вересня / фото з відкритих джерел

Погода в Україні у вівторок, 4 вересня, буде спекотною та сонячною. Найтепліше, традиційно, – у південних регіонах – до + 29...+34 градусів. На решті території повітря прогріється до +25...+30 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Шершні атакували людей на фестивалі у Німеччині: багато постраждалих

Тримає у нас суху ясну погоду антициклон із сходу. 4 вересня, в Україні – без опадів. Малохмарно та сонячно. Вітер східний, помірний, на Півдні та Сході – веселіший, поривчастий,
– пише метеоролог.

За словами експерта, повітря на Заході прогріється до +23...+28 градусів, на Півдні  – до +29...+34 градусів, на решті території стовпчики термометрів показуватимуть +25...+30 градусів.

Потішить температура води у Чорному та Азовському морях – до +24...+26 градусів.

У Києві 4 вересня буде  +29 градусів та без опадів.

Як зазначає Діденко, ослаблення спеки в Україні передбачається з другої половини тижня.

Прогноз погоди на вівторок, 4 вересня, у містах України:

Ужгород – +26...+28

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +29...+31

Вінниця – +26...+28

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +29...+31

Суми – +29...+31

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +29...+31

Київ – +28...+30

погода
Погода в Україні на вівторок, 4 вересня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
сьогодні, 16:00 Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
Вікторія Войціцька
Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
сьогодні, 15:02 Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
Андрій Воропаєв
"Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": як концерт Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
сьогодні, 14:20 "Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": як концерт Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
Уляна Корицька
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 13:28 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
сьогодні, 13:00 Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
Тетяна Мартинюк
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Верховна Рада схвалила закон про введення "єдиного вікна" на митниці: що передбачає документ
 5 липня , 11:19
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Зуб даємо, буде круто". "Карпати" презентували оригінальний проморолик на матч проти "Чорноморця"
 2 вересня 2016 , 20:28
"Динамо" робило пропозицію щодо результативного хавбека "Атлетіко"
 13 лютого 2017 , 17:38
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук