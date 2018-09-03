Прогноз погоди на 4 вересня: з України не відступає спека
Погода в Україні у вівторок, 4 вересня, буде спекотною та сонячною. Найтепліше, традиційно, – у південних регіонах – до + 29...+34 градусів. На решті території повітря прогріється до +25...+30 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.
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Тримає у нас суху ясну погоду антициклон із сходу. 4 вересня, в Україні – без опадів. Малохмарно та сонячно. Вітер східний, помірний, на Півдні та Сході – веселіший, поривчастий,
– пише метеоролог.
За словами експерта, повітря на Заході прогріється до +23...+28 градусів, на Півдні – до +29...+34 градусів, на решті території стовпчики термометрів показуватимуть +25...+30 градусів.
Потішить температура води у Чорному та Азовському морях – до +24...+26 градусів.
У Києві 4 вересня буде +29 градусів та без опадів.
Як зазначає Діденко, ослаблення спеки в Україні передбачається з другої половини тижня.
Прогноз погоди на вівторок, 4 вересня, у містах України:
Ужгород – +26...+28
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +26...+28
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +26...+28
Рівне – +26...+28
Житомир – +29...+31
Вінниця – +26...+28
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +29...+31
Суми – +29...+31
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +29...+31
Київ – +28...+30
Погода в Україні на вівторок, 4 вересня, від Укргідрометцентру