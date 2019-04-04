Прогноз погоди на 5 квітня: в Україні буде сонячно і тепло

Погода в Україні у п’ятницю, 5 квітня, буде сонячною та теплою. Щоправда, на Волині та Рівненщині, а ввечері й на Житомирщині можливі дощі.

Вітряно буде тільки у західних областях України. Там південно-східний вітер посилиться до 15-18 метрів на секунду, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Вдень повітря в Україні прогріється в середньому до +10+15 градусів. Трохи холодніше буде на Сумщині та Харківщині – +8+12 градусів.

Погода в Києві 5 квітня буде сонячною. Температура повітря вдень становитиме +10+12 градусів.

У суботу-неділю в Україні потепліє ще на кілька градусів, переважатиме сонячна погода, лише на Благовіщення у західних областях, а ввечері й на Півночі, можливі дощі,

– попередила синоптик.

Прогноз погоди на п’ятницю, 5 квітня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +13…+15

Вінниця – +11…+13

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +12…+14

Суми – +11…+13

Полтава – +11…+13

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +10…+12

Луганськ – +10…+12

Харків – +11…+13

Київ – +13…+15



Прогноз погоди на 5 квітня від Укргідрометцентру