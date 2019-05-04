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      Прогноз погоди на 5 травня: в Україні буде тепло всюди, але не на Заході

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      Погода 5 травня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 5 травня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 5 травня, буде здебільшого сухою та теплою, але тільки не у західних областях. Окрім прохолоди, там також поки залишаться дощі – місцями навіть з грозами.

      На межі перебуватимуть також Житомирщина та Київщина, в інших областях опадів не обіцяють, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      Повітря протягом дня прогріється до +18+24 градусів, на Заході знизиться до +14+18 градусів.

      Вітер знизить комфорт, очікується поривчастим, навіть сильним,
      – повідомляє Діденко.

      У Києві в неділю, 5 травня, буде тепло - близько +20 градусів. Киянам також дошкулятиме вітер. А ось дощу, швидше за все, не буде.

      Прогноз погоди на неділю, 5 травня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +14…+16

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +16…+18

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +19…+20

      Одеса – +19…+21

      Миколаїв – +21…+23

      Херсон – +21…+23

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +18…+20

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +21…+23

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +22…+24

      Донецьк – +21…+23

      Луганськ – +22…+24

      Харків – +23…+25

      Київ – +21…+23


      Прогноз погоди на 5 травня від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      8669
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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