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Прогноз погоди на 5 вересня: Україну потішить бабине літо, але подекуди пройдуть грози

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Прогноз погоди в Україні на 5 вересня
Прогноз погоди в Україні на 5 вересня / Фото з відкритих джерел

У середу, 5 вересня, в Україні настане бабине літо. Тепла, сонячна і безхмарна осіння погода очікується у всіх регіонах, лише в частині західних та центральний областей можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, незважаючи на літнє тепло та високу температуру повітря, у нічний час доби стає щораз прохолодніше і "свіжіше".

Так, 5 вересня, денна температура повітря по всій країні буде комфортною – +25+28 градусів, трішки холодніше на Заході – +23+26 градусів.

Лише у південних регіонах затримається спека, а стовпчики термометрів подекуди сягатимуть до +30 градусів тепла.

Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть на Заході, досягнуть Вінниччини, Одещини і частини миколаївських районів. На решті території України ще буде сонячно та сухо,
– зазначила Діденко.

Окрім того, у південній частині України та на Сході східний вітер буде поривчастим.

У Києві завтра, 5 вересня, очікується тепла осіння погода, буде сухо імалохмарно, до +26 градусів.

Прогноз погоди на середу, 5 вересня, у містах України:

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28

Київ – +26...+28

 


Погода в Україні на середу, 5 вересня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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