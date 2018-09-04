Прогноз погоди на 5 вересня: Україну потішить бабине літо, але подекуди пройдуть грози
У середу, 5 вересня, в Україні настане бабине літо. Тепла, сонячна і безхмарна осіння погода очікується у всіх регіонах, лише в частині західних та центральний областей можливі короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, незважаючи на літнє тепло та високу температуру повітря, у нічний час доби стає щораз прохолодніше і "свіжіше".
Так, 5 вересня, денна температура повітря по всій країні буде комфортною – +25+28 градусів, трішки холодніше на Заході – +23+26 градусів.
Лише у південних регіонах затримається спека, а стовпчики термометрів подекуди сягатимуть до +30 градусів тепла.
Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть на Заході, досягнуть Вінниччини, Одещини і частини миколаївських районів. На решті території України ще буде сонячно та сухо,
– зазначила Діденко.
Окрім того, у південній частині України та на Сході східний вітер буде поривчастим.
У Києві завтра, 5 вересня, очікується тепла осіння погода, буде сухо імалохмарно, до +26 градусів.
Прогноз погоди на середу, 5 вересня, у містах України:
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +26...+28
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +26...+28
Харків – +26...+28
Київ – +26...+28
Погода в Україні на середу, 5 вересня, від Укргідрометцентру
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