Прогноз погоди на 6 квітня: буде дуже тепло та сухо

Погода в Україні у суботу, 6 квітня, буде сонячною, теплою та сухою. Невеликі дощі можливі лише на Закарпатті.

Вночі в Україні буде від +2 до +8 градусів, лише на Сході ще подекуди втримаються нижчі градуси, повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Якою буде погода на Великдень і травневі свята: прогноз

Вдень в Україні значно потепліє – +12+17 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +19 градусів. Південно-східний вітер може посилитися та бути з поривами.

Найтепліше буде на Закарпатті, температура повітря – +18...+20 градусів тепла. Трохи холоднішу погоду синоптики обіцяють у Сумській, Полтавській та Одеській областях – +12...+14 градусів.

Підуть нарешті нічні "нулі" та "мінуси", квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики та дерева – розвиватися,

– зазначила Наталка Діденко.

У Києві 6 квітня буде також тепло та сонячно – +14...+16 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 6 квітня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +14…+16

Вінниця – +15…+17

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +13…+15

Суми – +12…+14

Полтава – +12…+14

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +13…+15

Харків – +13…+15

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на 6 квітня від Укргідрометцентру