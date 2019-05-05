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      Прогноз погоди на 6 травня: дощі не відступлять із більшості регіонів України

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      Погода 6 травня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 6 травня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у понеділок, 6 травня, буде дощовою майже у всіх областях. Оминуть опади лише південні та низку східних регіонів. Попри дощі, майже по всій території України буде доволі тепло – стовпчики термометрів перетнуть поділки у +20 градусів.

      Щоправда, досить прохолодною погода буде на Західній Україні. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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      Так, найхолодніше буде на Поліссі, Прикарпатті, Буковині, а також – у Львівській і Тернопільській областях. Там температура повітря підніметься не вище +10...+12 градусів.

      Своєю чергою, найтепліше буде на Донеччині, Луганщині й Харківщині. Там повітря прогріється до +22...+24 градусів.

      Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У столиці, попри дощ, теж буде досить тепло – +17...+19 градусів. 

      Прогноз погоди на понеділок, 6 травня, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +15…+17

      Одеса – +18…+20

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +17…+19

      Суми – +17…+19

      Полтава – +18…+20

      Дніпро – +18…+20

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +22…+24

      Харків – +22…+24

      Київ – +17…+19

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      Прогноз погоди на понеділок, 6 травня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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