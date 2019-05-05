Прогноз погоди на 6 травня: дощі не відступлять із більшості регіонів України
Погода в Україні у понеділок, 6 травня, буде дощовою майже у всіх областях. Оминуть опади лише південні та низку східних регіонів. Попри дощі, майже по всій території України буде доволі тепло – стовпчики термометрів перетнуть поділки у +20 градусів.
Щоправда, досить прохолодною погода буде на Західній Україні. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.
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Так, найхолодніше буде на Поліссі, Прикарпатті, Буковині, а також – у Львівській і Тернопільській областях. Там температура повітря підніметься не вище +10...+12 градусів.
Своєю чергою, найтепліше буде на Донеччині, Луганщині й Харківщині. Там повітря прогріється до +22...+24 градусів.
Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду.
У столиці, попри дощ, теж буде досить тепло – +17...+19 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 6 травня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +16…+18
Вінниця – +15…+17
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +18…+20
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +17…+19
Прогноз погоди на понеділок, 6 травня, від Укргідрометцентру