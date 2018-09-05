Прогноз погоди на 6 вересня: до України підступає осіння прохолода

У четвер, 6 вересня, погода в Україні на більшій частині залишиться тепла і сонячна. Однак жителі західних та частини центральних областей відчують перше осіння похолодання.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Так, найпрохолодніше 6 вересня буде на Заході – +21+25 градусів. Зі східних та центральних областей не відступатиме спека – температура повітря подекуди сягатиме +29 градусів.

Окрім того, на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вже у найближчі до України прийде осіння похолодання.

7-8 вересня – відчутне зниження температури повітря з періодичними дощами на Півдні України,

– зазначила Діденко

У Києві завтра, 6 вересня, стовпчик термометра сягатиме позначки +25+27, ймовірний короткочаний дощ. Жителям східних областей слід очікувати на сильні пориви вітру.

Прогноз погоди на четвер, 6 вересня, у містах України

Ужгород – +23...+25

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +24...+26

Вінниця – +22...+24

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +24...+26



Погода в Україні на четвер, 6 вересня, від Укргідрометцентру