Прогноз погоди на 6 вересня: до України підступає осіння прохолода
У четвер, 6 вересня, погода в Україні на більшій частині залишиться тепла і сонячна. Однак жителі західних та частини центральних областей відчують перше осіння похолодання.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Так, найпрохолодніше 6 вересня буде на Заході – +21+25 градусів. Зі східних та центральних областей не відступатиме спека – температура повітря подекуди сягатиме +29 градусів.
Окрім того, на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вже у найближчі до України прийде осіння похолодання.
7-8 вересня – відчутне зниження температури повітря з періодичними дощами на Півдні України,
– зазначила Діденко
У Києві завтра, 6 вересня, стовпчик термометра сягатиме позначки +25+27, ймовірний короткочаний дощ. Жителям східних областей слід очікувати на сильні пориви вітру.
Прогноз погоди на четвер, 6 вересня, у містах України
Ужгород – +23...+25
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +24...+26
Вінниця – +22...+24
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +24...+26
Погода в Україні на четвер, 6 вересня, від Укргідрометцентру