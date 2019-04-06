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      Прогноз погоди на 7 квітня: на всій Україні буде тепло та сонячно, на заході – дощ

      111 Читать новость на русском
      Погода 7 квітня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Якою буде погода 7 квітня в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода у неділю, 7 квітня, в Україні буде здебільшого теплою та сонячною, а температура здебільшого підніметься до 15 – 17 градусів тепла. Натомість на заході пройде невеликий дощ.

      За інформацією Українського гідрометцентру дощитиме на Львівщині, Тернопільщині, Буковині, Хмельниччині, Рівненщині, Волині та Житомирщині. На решті ж території буде без опадів і сонячно.

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      У неділю стовпчики термометрів у середньому піднімуться до 15-17 градусів тепла, а на Миколаївщині та Вінничині температура становитиме навіть +17 - +19 градусів. Вітер очікується південно-східним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

      Щодо Києва, то у столиці, як і на більшості території України світитиме сонце та термометри показуватимуть +15 - +17 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 7 квітня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +15…+17

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +15…+17

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +15…+17

      Чернігів – +15…+17

      Суми – +15…+17

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +15…+17

      Київ – +15…+17

      Погода, 7 квітня, Укргідрометцентр, Україна, тепло, дощ
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 квітня 

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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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