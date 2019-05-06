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      Прогноз погоди на 7 травня: Україну накриють дощі з грозами і мокрим снігом

      28 Читать новость на русском
      Погода 7 травня 2019 Україна - дощі з грозами і мокрим снігом
      Прогноз погоди на 7 травня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 7 травня, буде дощовою у всіх регіонах. У західних областях буде холодно, а грози супроводжуватимуться навіть мокрим снігом. На Сході та Півдні незважаючи на негоду, стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів.

      Як розповіла синоптик Наталка Діденко, така погода пов'язана з циклоном Xerxes, який принесе в країну дощі.

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      У західних областях опади місцями очікуються сильними. І навіть подекуди, в прикарпатських районах, можливий мокрий сніг. У східній частині України втримається суха сонячна погода,
      – зауважила вона.

      Температура повітря буде кардинально різною в областях. Найхолодніше буде на Заході – максимально стовпчики термометрів піднімуться лише до +5+12 градусів, а в Карпатах  – +1+5 градусів.

      Найтепліше буде на Сході – +20+26 градусів. На решті території триматиметься прохолодна погода – +12+18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів.

      Окрім дощів, у вівторок на території країни буде дуже вітряно.

      У Києві 7 травня погода буде дощова зі шквалами вітру. Температура повітря у столиці вдень піднімуться до +15+17 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 7 травня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +7…+9

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +20…+22

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +18…+20

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +20…+22

      Полтава – +21…+23

      Дніпро – +23…+25

      Запоріжжя – +24…+26

      Донецьк – +23…+25

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +23…+25

      Київ – +17…+19


      Прогноз погоди на вівторок, 7 травня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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