Прогноз погоди на 7 травня: Україну накриють дощі з грозами і мокрим снігом
Погода в Україні у вівторок, 7 травня, буде дощовою у всіх регіонах. У західних областях буде холодно, а грози супроводжуватимуться навіть мокрим снігом. На Сході та Півдні незважаючи на негоду, стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів.
Як розповіла синоптик Наталка Діденко, така погода пов'язана з циклоном Xerxes, який принесе в країну дощі.
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У західних областях опади місцями очікуються сильними. І навіть подекуди, в прикарпатських районах, можливий мокрий сніг. У східній частині України втримається суха сонячна погода,
– зауважила вона.
Температура повітря буде кардинально різною в областях. Найхолодніше буде на Заході – максимально стовпчики термометрів піднімуться лише до +5+12 градусів, а в Карпатах – +1+5 градусів.
Найтепліше буде на Сході – +20+26 градусів. На решті території триматиметься прохолодна погода – +12+18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів.
Окрім дощів, у вівторок на території країни буде дуже вітряно.
У Києві 7 травня погода буде дощова зі шквалами вітру. Температура повітря у столиці вдень піднімуться до +15+17 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 7 травня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +12…+14
Вінниця – +13…+15
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +19…+21
Суми – +20…+22
Полтава – +21…+23
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +23…+25
Київ – +17…+19
Прогноз погоди на вівторок, 7 травня, від Укргідрометцентру