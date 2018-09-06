Прогноз погоди на 7 вересня: спека відступає, дощі наступають
Погода в Україні у п'ятницю, 7 вересня, потішить і любителів літньої спеки, і поціновувачів осінніх туманів та дощів з грозами. У Києві п'ятниця буде теплою з комфортною температурою повітря.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook cиноптик Наталка Діденко.
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За її даними, 7 вересня у більшості областей України пройдуть дощі, подекуди з грозами.
Найпрохолодніша погода очікується у Вінницькій та Одеській та західних областях – +18+23.
А от найтепліше буде на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині та Дніпропетровщині. Температура повітря тут подекуди прогріється до +27.
Натомість у Києві будуть комфортні +25 і опадів очікувати не варто.
Діденко також зазначила, що над українським Кримом завтра пройдуть дощі з грозами.
Прогноз погоди на п'ятницю, 7 вересня, у містах України:
Ужгород – +23...+25
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +22...+24
Вінниця – +22...+24
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +24...+26
Суми – +24...+26
Полтава – +23...+25
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Київ – +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 7 вересня