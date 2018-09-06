Прогноз погоди на 7 вересня: спека відступає, дощі наступають

Погода в Україні у п'ятницю, 7 вересня, потішить і любителів літньої спеки, і поціновувачів осінніх туманів та дощів з грозами. У Києві п'ятниця буде теплою з комфортною температурою повітря.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook cиноптик Наталка Діденко.

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За її даними, 7 вересня у більшості областей України пройдуть дощі, подекуди з грозами.

Найпрохолодніша погода очікується у Вінницькій та Одеській та західних областях – +18+23.

А от найтепліше буде на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині та Дніпропетровщині. Температура повітря тут подекуди прогріється до +27.

Натомість у Києві будуть комфортні +25 і опадів очікувати не варто.

Діденко також зазначила, що над українським Кримом завтра пройдуть дощі з грозами.

Прогноз погоди на п'ятницю, 7 вересня, у містах України:

Ужгород – +23...+25

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +23...+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Київ – +24...+26



Прогноз погоди в Україні на 7 вересня