Прогноз погоди на 8 квітня: тиждень розпочнеться із сонця та майже літнього тепла
Погода в Україні у понеділок, 8 квітня, буде досить спекотною і сухою. Невеликий дощ можливий лише у деяких північних регіонах.
Найтепліше, за даними Укргідрометцентру, буде у західних областях. Так, на Львівщині, Прикарпатті й Буковині синоптики обіцяють до +18...+20 градусів, а на Закарпатті навіть – +21...+23 градуси.
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Дещо прохолодніше буде у низці східних регіонів, проте найнижчими температурні показники будуть саме на Луганщині – +14...+16 градусів.
По всій території України 8 квітня буде малохмарна погода із проясненнями. Невеликий дощ можливий лише у Чернігівській і Сумській областях.
Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві теж сонячно та сухо. Температура повітря у столиці підніметься до +16...+18 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 8 квітня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +16…+18
Суми – +15…+17
Полтава – +16…+18
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +14…+16
Київ – +16…+18
Прогноз погоди на понеділок, 8 квітня, від Укргідрометцентру