Прогноз погоди на 8 травня: дощі накриють всю Україну, окрім Заходу

Погода в Україні у середу, 8 травня, буде теплою. У західних областях України, включно з Карпатами, потепліє, опади припиняться. Однак на Півночі та у більшості центральних областей України, навпаки, відчутно похолодає.

Температура повітря у західних областях вдень підвищиться – +11...+14 градусів. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближчої ночі можливі заморозки 0...-3 градуси.

Читайте також: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині завтра буде без істотних опадів. Синоптики прогнозують грозові дощі на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Полтавщині. У центральних областях також можливі дощі.

Важливий нюанс – завтра на Півночі та в Центрі ймовірний сильний вітер,

– додала Діденко.

У східних областях пройдуть дощі та прогримлять грози. Температура повітря протягом дня – +19...+24 градусів.

У Києві 8 травня буде сухо, температура повітря – +12...+14 градусів.

Прогноз погоди на середу, 8 травня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +12…+14

Рівне – +13…+15

Житомир – +12…+14

Вінниця – +12…+14

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +14…+16

Суми – +16…+18

Полтава – +16…+18

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +23…+25

Харків – +21…+23

Київ – +12…+14



Прогноз погоди на 8 травня від Укргідрометцентру